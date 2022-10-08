. В Керчи горит Крымский мост: пламя охватило переправу, один из пролетов рухнул в воду

Сегодня утром стало известно о тревожных событиях. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как горит Крымский мост. Движение полностью остановлено. Судоходные арки не повреждены.

Причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, объята огнем цистерна с топливом на товарном поезде. Судя по видеозаписям, появившимся в Сети, повреждения получило дорожное полотно. На месте пожара работают экстренные службы.

По информации национального антитеррористического комитета, на месте происшествия произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Арка над судоходной частью не повреждена. Об этом ранее заявили Росморречфлоте. Ведомство уточнило, что движение морского транспорта не остановлено.

В настоящее время региональные власти готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив. На подъездах к мосту разворачивают пункты, где водители могут получить воду, питание и погреться.

Советник главы Крыма уточнил, что по предварительным данным из-за инцидента никто не пострадал. По версии национального антитеррористического комитета на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заверил, что последствия пожара будут быстро восстановлены и не носят катастрофического масштаба.