. В КНДР рядом с ядерным полигоном произошло землетрясение
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В КНДР рядом с ядерным полигоном произошло землетрясение

В КНДР рядом с ядерным полигоном произошло землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 2,5 произошло рядом с ядерным полигоном Пхунгери в КНДР

Землетрясение магнитудой 2,5 произошло на северо-востоке КНДР, в районе уезда Кильджу в провинции Хамген-Пукто, где находится ядерный полигон Пхунгери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую метеорологическую администрацию.

Отмечается, что землетрясение рядом с объектом носило природный, а не техногенный характер. Очаг залегал на глубине 23 км.

На полигоне Пхунгери КНДР проводила ядерные испытания, однако в 2018 году северокорейские власти объявили о демонтаже полигона в качестве добровольной меры денуклеаризации и в присутствии иностранных журналистов взорвали имевшиеся на нем туннели и постройки.

В марте южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в разведке и правительстве сообщало, что власти КНДР ведут работы по восстановлению сети подземных тоннелей на ядерном полигоне Пхуенгери. По их информации, северокорейские власти восстанавливают часть тоннелей ядерного полигона Пхунгери для использования коммуникаций в рамках новых испытаний оружия массового поражения.

Ранее в Национальной авиационной администрации КНДР заявили, что последние ракетные испытания проводились с целью самообороны от прямых военных угроз со стороны США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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