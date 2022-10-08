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В Минобороны сообщили о скором восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

В Минобороны сообщили о скором восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

Ремонтные работы по возобновлению электроснабжения Запорожской атомной электростанции и города Энергодар после обстрела украинских силовиков завершаются. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации, которая опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным оборонного ведомства, в течение суток Энергодар и прилегающие к АЭС районы дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град». В целом украинские военные выпустили 15 ракет по объекту из подконтрольного Киеву города Марганец Днепропетровской области.

В результате попадания снарядов в район промышленной зоны была выведена из строя линия электропередачи, питающая электроэнергией АЭС и Энергодар. Российская артиллерия, нанеся ответные удары, подавила огневые средства противника. Для обеспечения работы электростанции были задействованы резервные дизель-генераторы.

«В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», — говорится в сообщении.

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По материалам: pnp.ru

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