. В ПДД появился новый сигнал светофора
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ПДД появился новый сигнал светофора

В ПДД появился новый сигнал светофораВ ПДД появился новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета

В ПДД появилась секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета» появилась, она информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение гражданам. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», — говорится в документе.

Стрелка указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Ранее подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался.

7 октября правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения (ПДД) — в них появились два дорожных знака и особая разметка. До утверждения изменений Минтранс и МВД России предлагали ввести в оборот знак для обозначения мест зарядки электромобилей и выделить дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света
Особенности октябрьского полнолуния: что нельзя делать во время Луны Пробуждения 9 октября 2022
Особенности октябрьского полнолуния: что нельзя делать во время Луны
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Анастасии Волочковой противны уехавшие знаменитости
Анастасии Волочковой противны уехавшие знаменитости
В ПДД появился новый сигнал светофора
В ПДД появился новый сигнал светофора
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Как выглядели участницы конкурса красоты «Мисс Россия» с 1930 по 1939 год (10 фото)
Как выглядели участницы конкурса красоты «Мисс Россия» с 1930 по 1939
Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана
Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана
Американского журналиста затошнило от Зеленского
Американского журналиста затошнило от Зеленского
"Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на жену Джастина Бибера
"Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на
Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах
Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах

Топ на сегодня

«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном на руках
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру

Еще по теме

В Красноярске пенсионерка устроила массовое ДТП, сбив пешехода на переходе
В Белгородской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой
Житель Сургута, попытавшийся перебежать дорогу, погиб под колесами внедорожника
Гнавшая на красный девушка сбила двух пешеходов в Костроме