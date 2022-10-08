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В Румынии назвали способ прекратить конфликт России и Украины

В Румынии назвали способ прекратить конфликт России и УкраиныМинистр обороны Румынии Дынку: конфликт РФ и Украины можно прекратить только переговорами

Министр обороны Румынии Василек Дынку в эфире Prima TV назвал способ прекратить конфликт между Россией и Украиной. По его словам, это можно сделать только переговорами, передает РИА Новости.

Глава румынского Минобороны указал, что страны мира, США и НАТО должны стать посредниками в обсуждении гарантий безопасности для Киева и мира с Москвой.

«В одиночку Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс в Украине в данный момент не может себе позволить, допустить потерю территорий», — заявил Дынку.

Он добавил, что даже достижение заморозки конфликта может принести больше пользы, чем сложившаяся на данный момент ситуация, в которой происходит «уничтожение человеческих жизней и имущества».

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах Москвы и Киева и призвал Путина к мирному диалогу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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