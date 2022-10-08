. В Севастополе во избежание ажиотажа ограничили продажу бакалеи и бензина

Чтобы избежать ажиотажа, в Севастополе после ЧП на Крымском мосту ввели ограничение на продажу товаров бакалейной группы: в одни руки отпускают до трех килограммов или трех пачек продуктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося в сторону Крымского полуострова. СК возбудил уголовное дело по этому факту и устанавливает причастных к совершению преступления.

Кроме того, на заправках в Севастополе не продают бензин в канистры. Эта мера также направлена на то, чтобы сдержать ажиотажный спрос.

По информации руководителя региона, запасов сахара в городе хватит на 23 дня, муки — на 27 дней, макарон — на 29 дней, масла подсолнечного — на 46 дней, мясных консерв — на 106 дней, бензина — на 40 суток.

«Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста», — написал Развожаев и призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.