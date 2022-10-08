. В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи

В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи

В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной КореиПентагон заявил, что не усматривает угрозы для США и союзников в пусках ракет из КНДР

Индо-тихоокеанское командование Пентагона прокомментировало запуск баллистических ракет из Северной Кореи и заявило, что не усматривает в них угрозы для США или союзников, передает ТАСС.

«Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Пентагон добавил, что ведет консультации с партнерами по поводу произошедшего. Он также подтвердил приверженность защите Южной Кореи и Японии.

Ранее 8 октября южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР предположительно совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Сеуле ракету определили как «неопознанную». Как уточнила береговая охрана Японии, запуск был произведен в ночь с субботы на воскресенье по местному времени.

До этого в Национальной авиационной администрации КНДР заявили, что последние ракетные испытания проводились с целью самообороны от прямых военных угроз со стороны США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00
Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября
С чем связана примета, запрещающая разбавлять чай водой
С чем связана примета, запрещающая разбавлять чай водой
Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин
Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин
Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру, больному раком: «Безноженька на паперти»
Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру, больному раком:
В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи
В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру

Топ на сегодня

День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери.
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и

Еще по теме

Ким Чен Ын считает необходимым наращивать ядерные силы КНДР
Совбез ООН 6 сентября обсудит очередные запуски ракет КНДР
Пентагон зафиксировал неудачные испытания баллистической ракеты в КНДР
Стратегическое командование США заявило о двух пусках ракет КНДР