. В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи

Вадим Карасев

Пентагон заявил, что не усматривает угрозы для США и союзников в пусках ракет из КНДР

Индо-тихоокеанское командование Пентагона прокомментировало запуск баллистических ракет из Северной Кореи и заявило, что не усматривает в них угрозы для США или союзников, передает ТАСС.

«Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Пентагон добавил, что ведет консультации с партнерами по поводу произошедшего. Он также подтвердил приверженность защите Южной Кореи и Японии.

Ранее 8 октября южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР предположительно совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Сеуле ракету определили как «неопознанную». Как уточнила береговая охрана Японии, запуск был произведен в ночь с субботы на воскресенье по местному времени.

До этого в Национальной авиационной администрации КНДР заявили, что последние ракетные испытания проводились с целью самообороны от прямых военных угроз со стороны США.

