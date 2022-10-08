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В США заявили о глобальных последствиях санкций против горной отрасли России

В США заявили о глобальных последствиях санкций против горной отрасли РоссииОбозреватель Bloomberg заявил, что санкции против горной отрасли России потрясут мир

Санкции, которые Лондонская биржа металлов (LME) планирует наложить на горнорудную отрасль России, потрясут мир. О глобальных последствиях ограничений предупредил обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Он напомнил, что на территории России находится четыре процента мировых запасов меди, пять процентов алюминия и около девяти процентов никеля. После публикации о возможных санкциях со стороны LME стоимость алюминия выросла на 8,5 процента.

Фарчи подчеркивает, что в случае запрета поставок ключевые поставщики будут отрезаны от рынка. По его словам, у ряда компаний есть крупные многолетние контракты с представителям горнорудной отрасли России. Например, швейцарская Glencore Plc. сотрудничает с «Русалом».

6 октября стало известно, что LME ввела временные ограничения на новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и Челябинским цинковым заводом. Эти меры связывают с санкциями против бывшего президента УГМК Искандера Махмудова, введенными Великобританией в сентябре.

Ранее Bloomberg также сообщал, что LME обсудит возможные блокировки поставок российских металлов на склады биржи.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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