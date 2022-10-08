. Василиса Володина в гороскопе на 9 октября 2022 года прогнозирует некоторым знакам зодиака день перемен и энергетического спада

Представителям многих знаков зодиака Василиса Володина прогнозирует удачный день 9 октября 2022 года в плане деловой активности и взаимоотношений с любимым человеком. Астролог отметила, кому необходимо проявить больше сдержанности, а кому следует взять инициативу в свои руки, чтобы достичь желаемых результатов.

Важно прислушаться к советам популярной телеведущей и астропсихолога Василисы Володиной, поскольку из каждого ее гороскопа можно узнать полезную для себя информацию и воспользоваться ею для своей выгоды.

Что прогнозирует Василиса Володина знакам стихии Огня на 9 октября 2022 года





Овен

Овнам предстоит непростой период 9 октября, поскольку их несдержанность и гнев могут сыграть с ними злую шутку. Чтобы не потерять свой авторитет в глазах окружающих, им рекомендуется вести себя вежливо и снисходительно. К тому же подобное поведение поможет Овнам улучшить их материальное положение.

Лев

Львов ждет удачное время для проведения различных финансовых операций (инвестирования, дорогостоящих покупок и т. п.). В любовных отношениях Львам также улыбнется удача: они смогут найти общий язык с партнером и загладят недавнюю ссору или скандал.

Стрелец

Стрельцам необходимо научиться бороться со своими сомнениями и страхами, поскольку именно эти чувства мешают им достичь желаемых результатов. Враги только и ждут, когда Стрельцы споткнутся, чтобы нанести им смертельный удар. Важно быть осмотрительными и хладнокровными.

Что прогнозирует Василиса Володина знакам стихии Земли на 9 октября 2022 года





Телец

День пройдет под эгидой положительных тенденций у тех Тельцов, что заняты творчеством. Этим людям удастся не только улучшить свое финансовое положение, но и благотворно скажется на их взаимоотношениях с любимым человеком. Представителям знака не помешает уделить внимание своему здоровью, поскольку в последнее время оно у них немножко «шалит».

Дева

Девам в это время следует больше времени находиться в окружении богатых и успешных людей. У них можно многому научиться, в особенности — как оставаться целеустремленными в любой ситуации, а также уметь справляться с любыми противоречиями, избегать негатива и споров.

Козерог

Козерогам 9 октября Василиса Володина советует сдерживать свои негативные эмоции и не позволять им вырываться на свободу. Не стоит срываться на окружающих в случае их промаха. Вполне вероятно, что к концу недели они просто устали, вот и совершают некоторые ошибки. День неблагоприятен для планирования и повышенной активности, лучше посвятить этот период отдыху и релаксации.

Что прогнозирует Василиса Володина знакам стихии Воздуха на 9 октября 2022 года





Близнецы

Близнецам следует провести этот день со своими родными. Им необходимо избавиться от излишней суеты и не совершать походы в людные места. Можно заняться перестановкой мебели в доме, чтобы обустроить свое жилище более комфортно. Не исключены разногласия и ссоры с окружающими, поэтому не стоит перегибать палку, доказывая свою правоту.

Весы

Некоторые Весы могут почувствовать сильное желание где-нибудь уединиться и отсидеться в тишине в этот день. Не стоит отказывать себе в этом стремлении. Интуиция Весов будет сильно обострена в этот период, поэтому Вселенная будет посылать им какие-то мелкие знаки судьбы с указанием дальнейших действий и событий.

Водолей

Водолеям необходимо с осторожностью совершать дорогостоящие покупки 9 октября. Решения о покупке нужно хорошенько обдумать и взвесить все «за» и «против». День отлично подходит для саморазвития, повышения своих навыков и умений. Хорошо в это время продвигать свои идеи и планы.

Что прогнозирует Василиса Володина знакам стихии Воды на 9 октября 2022 года





Рак

Ракам Василиса Володина рекомендует больше времени проводить в окружении счастливых и успешных людей. От них можно получить весьма полезные знания, перенять какие-то секреты и полезные фишки. День отлично подходит для самообучения, повышения квалификации, чтения и изучения иностранных языков.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется провести этот день, анализируя свои ошибки и промахи, что они допустили в прошлом. Не исключено, что после этого перед ними откроются новые возможности и перспективы. Обратить на них внимание Скорпионов натолкнут друзья, коллеги, знакомые и родные им люди. Важно прислушиваться к их советам.

Рыбы

Многие Рыбы в этот день почувствуют энергетический спад, что негативным образом скажется на их состоянии здоровья и продуктивности труда. Несмотря на это, в деловой сфере их будет ждать успех и неожиданное поступление денег. Рыбы получат дополнительную мотивацию, из-за чего их интерес к работе вырастет в разы.