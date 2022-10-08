ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР
Сегодня, 15:35 Вадим Карасев
В МО РФ сообщили, что ВКС разбили 17-ю танковую и 92-ю механизированную бригады ВСУ в ДНР
ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. В итоге войска уничтожили более 100 украинских военных. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
По материалам: lenta.ru