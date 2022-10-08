. ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР
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ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в ДНР

В МО РФ сообщили, что ВКС разбили 17-ю танковую и 92-ю механизированную бригады ВСУ в ДНР

ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. В итоге войска уничтожили более 100 украинских военных. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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