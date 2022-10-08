. Законы, вступающие в силу с 9 октября
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Законы, вступающие в силу с 9 октября

Законы, вступающие в силу с 9 октября

Учрежден новый профессиональный праздник — День судебного эксперта. Он будет отмечаться 28 июня.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 1720 «О Дне судебного эксперта»

 

До 30 июня 2023 года продлено действие особенностей передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства, а также применения неустойки (штрафа, пени) и других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

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По материалам: pnp.ru

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