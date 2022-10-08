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Земфира выпустила новый мини-альбом

Земфира выпустила новый мини-альбомПевица Земфира выпустила новый мини-альбом «Земфира от Луки»

Певица Земфира выпустила новый мини-альбом «Земфира от Луки». Об этом артистка сообщила на сайте.

Ранее Земфира анонсировала премьеру в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), однако из-за отсутствия описания под фото поклонники находились в недоумении.

В альбом вошли четыре песни — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». Вечером 7 октября в своем Telegram-канале премьеру анонсировала и актриса Рената Литвинова, сопроводив пост совместной фотографией с певицей.

В августе Земфира анонсировала гастрольный тур Borderline tour 2022. Концерты пройдут в 11 зарубежных городах с октября по ноябрь 2022 года — в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Российские города в концертной программе не указаны.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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