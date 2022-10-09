. 3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения

3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения

3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения
Что побуждает людей предпринимать попытки самоубийства? Причин может быть столько, сколько жизней. Чаще всего, однако, это страдания, связанные с хронической болезнью и сопровождающими ее болями, чувство пустоты и потеря чувства безопасности, связанные с отсутствием удовлетворительных отношений и депрессией. Чаще всего причиной отказа продолжать свою жизнь является депрессия - примерно 30 - 50% "эффективных" самоубийств наблюдается у людей, страдающих этим заболеванием.

1. Опасное время - период ремиссии!

Что самое главное, часто самоубийства происходят не тогда, когда человек имеет слезливое и депрессивное настроение, а именно тогда, когда наступает срок ремиссии и улучшения самочувствия - в этот период существует очень большая угроза сведения счетов с жизнью. Конечно, если ранее имели место мысли о самоубийстве, что наблюдается далеко не у каждого больного депрессией. Когда человек восстанавливает силы, начинает организовывать свою жизнь, квартиру, связи с семьей - это и есть симптомы, свидетельствующие о подготовке к заключительному этапу. По статистике мужчины чаще совершают эффективные, то есть, заканчивающиеся смертью, суицидальные попытки. Опасность растет с возрастом и у одиноких людей, овдовевших. Однако, не стоит преувеличивать - не каждый пожилой человек, который производит уборку, это будущий смертник.

2. Самоубийство - это запланированный шаг!

Один из мифов, которые необходимо опровергнуть то, что самоубийство - это импульс, сиюминутное помешательство. Нет, чаще всего, это тщательно спланированное действие, но окружение этого не замечает. Не видит подготовки, не слышит симптомов, не хочет поверить в декларирование мыслей о самоубийстве. Это знамения, которых не следует недооценивать. То есть, если человек говорит прямо: "я думаю, что хочу покончить с собой, у меня нет надежды" - это явные симптомы, говорящие, что с человеком происходит что-то плохое. Частые мысли и разговоры о смерти и смежных темах, написание писем членам семьи или другие попытки упорядочения отношений, также могут быть поводом для тревоги, и могут свидетельствовать о том, что человек "прощается".

3. Одиночество и разочарование

Предыдущие неудачные попытки самоубийства не означают, что человек хочет "всего лишь" обратить на себя внимание. Такие люди очень часто пытаются снова - на этот раз с большим эффектом. Отсутствие удовлетворительных отношений с людьми лежит в основе большинства попыток самоубийства. Разочарования, как и другие проблемы в отношениях, также может быть причиной. Одинокие люди, не имеющие семьи или других близких лиц теряют связь с жизнью, теряют смысл жизни и надежду. К сожалению, у таких людей подготовку к самоубийству никто и не заметит.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту
Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту
3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения
3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные
Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла на золото»
Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла
Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена
Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне
Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
Дочка Ларисы Гузеевой призналась, что ее унижали из-за знаменитой мамы
Дочка Ларисы Гузеевой призналась, что ее унижали из-за знаменитой мамы
Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными животными
Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными
Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
Ирина Пегова помолодела с новым цветом волос, считают поклонники
Ирина Пегова помолодела с новым цветом волос, считают поклонники
Странные и эпатажные участницы шоу "Давай поженимся" (13 фото)
Странные и эпатажные участницы шоу "Давай поженимся" (13
Что можно и нельзя делать в День Иоанна Богослова 9 октября 2022 года
Что можно и нельзя делать в День Иоанна Богослова 9 октября 2022 года
Рома Желудь: «После каминг-аута не знаю, как смотреть в глаза своему восточному папе»
Рома Желудь: «После каминг-аута не знаю, как смотреть в глаза своему

Топ на сегодня

День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери.
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ

Еще по теме

Что есть депрессия и когда надо начинать ее бояться
Работа поможет преодолеть депрессию
Место жительства поможет определить, как может умереть человек
Ученые назвали главную причину бессонницы