. 3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения

1. Опасное время - период ремиссии!

2. Самоубийство - это запланированный шаг!

3. Одиночество и разочарование

Что побуждает людей предпринимать попытки самоубийства? Причин может быть столько, сколько жизней. Чаще всего, однако, это страдания, связанные с хронической болезнью и сопровождающими ее болями, чувство пустоты и потеря чувства безопасности, связанные с отсутствием удовлетворительных отношений и депрессией. Чаще всего причиной отказа продолжать свою жизнь является депрессия - примерно 30 - 50% "эффективных" самоубийств наблюдается у людей, страдающих этим заболеванием.Что самое главное, часто самоубийства происходят не тогда, когда человек имеет слезливое и депрессивное настроение, а именно тогда, когда наступает срок ремиссии и улучшения самочувствия - в этот период существует очень большая угроза сведения счетов с жизнью. Конечно, если ранее имели место мысли о самоубийстве, что наблюдается далеко не у каждого больного депрессией. Когда человек восстанавливает силы, начинает организовывать свою жизнь, квартиру, связи с семьей - это и есть симптомы, свидетельствующие о подготовке к заключительному этапу. По статистике мужчины чаще совершают эффективные, то есть, заканчивающиеся смертью, суицидальные попытки. Опасность растет с возрастом и у одиноких людей, овдовевших. Однако, не стоит преувеличивать - не каждый пожилой человек, который производит уборку, это будущий смертник.Один из мифов, которые необходимо опровергнуть то, что самоубийство - это импульс, сиюминутное помешательство. Нет, чаще всего, это тщательно спланированное действие, но окружение этого не замечает. Не видит подготовки, не слышит симптомов, не хочет поверить в декларирование мыслей о самоубийстве. Это знамения, которых не следует недооценивать. То есть, если человек говорит прямо: "я думаю, что хочу покончить с собой, у меня нет надежды" - это явные симптомы, говорящие, что с человеком происходит что-то плохое. Частые мысли и разговоры о смерти и смежных темах, написание писем членам семьи или другие попытки упорядочения отношений, также могут быть поводом для тревоги, и могут свидетельствовать о том, что человек "прощается".Предыдущие неудачные попытки самоубийства не означают, что человек хочет "всего лишь" обратить на себя внимание. Такие люди очень часто пытаются снова - на этот раз с большим эффектом. Отсутствие удовлетворительных отношений с людьми лежит в основе большинства попыток самоубийства. Разочарования, как и другие проблемы в отношениях, также может быть причиной. Одинокие люди, не имеющие семьи или других близких лиц теряют связь с жизнью, теряют смысл жизни и надежду. К сожалению, у таких людей подготовку к самоубийству никто и не заметит.