. Алена Свиридова бросила больного продюсера на произвол судьбы

Певица Алена Свиридова считает, что это его проблемы. Бывший продюсер певицы превратился в бродягу. Кроме того, у Юрия серьезные проблемы со здоровьем: он ослеп на один глаз, к этому прибавилась прогрессирующая онкология. Юрий Рипяха ослеп на один глаз после несчастного случая. А недавно врачи диагностировали у него онкологическое заболевание — рак гортани третьей стадии. Сейчас ему помогает волонтер Дмитрий Обручев. Он забрал Рипяха из подмосковного приюта и отвез в Ростовскую область. Теперь экс-продюсер Алены Свиридовой живет при монастыре. Артистка знает обо всех бедах, которые приключились с продюсером, но не намерена помогать нуждающемуся. «Он просит помощи у всех в течение последних 20 лет. Юрий, безноженька на паперти — это не очень хороший образ. Он тебе не идет. Ты барабанщик, так что возьми палки в руки и стучи», — жестко обратилась к нему 60-летняя исполнительница хита «Розовый фламинго».Волонтер возмущен поведением звезды, ведь она могла бы поддержать Рипяха. «У неее ведь есть дача на юге. Почему не взять Юру садовником и платить ему жалкие 20 тысяч. Для нее это не составило бы никакого труда», — негодует Обручев. Отметим, Юрий Рипях раньше был барабанщиком группы «Любэ», также работал директором Богдана Титомира и сотрудничал с Аленой Свиридовой. Юрий делал все возможное, чтобы раскрутить начинающую певицу, занимал денег на клипы, продвигал ее песни на радиостанциях и телеканалах. Именно благодаря ему карьера Алены пошла вверх. А Рипях отошел в сторону, а вскоре и вовсе покинул шоу-бизнес, так и не сумев заработать на квартиру. «Одно дело, когда я занимался ее карьерой и обеспечивал: пригласил ее в Москву, жилье дал. А другое — когда у меня ничего нет», — говорит Юрий в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.