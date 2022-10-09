. Алгоритм. Как бороться с жировыми ловушками (инструкция для каждой зоны)

Вадим Карасев

Порой даже при значительном похудении лишние сантиметры в некоторых коварных местах (чаще всего галифе, над коленями и в области подмышек) все равно остается. Это и есть так называемые жировые ловушки. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова вместе с врачом-косметологом и фитнес-экспертом разбиралась, как с ними бороться, если очень хочется избавиться.

Что такое жировая ловушка

Важно не путать жировые ловушки с избыточной массой тела, потому что ожирение необходимо лечить у эндокринолога и других специалистов, а с жировыми ловушками можно бороться в кабинете врача-косметолога.

Избытки жировых отложений можно встретить и у довольно худых людей:

Скопление жировых клеток появляется в абсолютно разных частях тела: на подбородке (это тот самый второй подбородок), животе, боках (под бюстгальтером, в области передней поверхности плеч), галифе, внутренней поверхности плеч, внутренней части бедер, над коленками. То есть в целом пациент достаточно стройный, но ему “мешают” отдельные части тела — это и есть жировая ловушка,

— рассказывает Елена Макшанова, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог центра косметологии Tori.

Вся загвоздка в том, что при общем снижении жировой массы тела они сокращаются, однако могут все-таки оставаться заметными.

Причины образования жировой ловушки

Первая вполне банальная и касается общераспространенных проблемных зон: талия, живот, бедра у женщин. Эти зоны эволюционно нуждаются в больше защите, а мы помним, что подкожный жир несет в себе защитную функцию: механическую и терморегуляторную, для защиты внутренних органов и подготовки к возможной беременности. В борьбе с этими зонами, как правило, легко помогает общее снижение жировой массы тела,

— объясняет Анастасия Юркова, мастер-тренер направления групповых программ Xfit в России.

А вот вторая причина, по которой формируются жировые ловушки, намного сложнее — это нарушение тока жидкостей в определенных зонах из-за неправильной осанки. Так, например, если нарушена амплитуда движения в тазобедренных суставах, под прицел жировых ловушек попадают бедра и ноги. Сначала там формируется отечность, которая впоследствии приводит к уплотнению фасции (соединительной ткани), а затем и скоплению подкожного жира.

Как избавиться от жировой ловушки: что может предложить косметология

Самый популярный метод, к которому можно прибегнуть в кабинете косметолога, — инъекции липолитиков. Они бывают прямые и непрямые. Первые — достаточно агрессивные, так как они разрушают мембрану жировой клетки: клетки уничтожаются, а объем жировых отложений уменьшается. Вторые — не разрывают саму клетку, а уменьшают ее в объеме. Прямыми липолитиками работают в основном по телу, но они могут вызывать отечность и синяки. Для лица больше подходят непрямые липолитики. Такие инъекции делают всегда курсом от трех до семи процедур с интервалом 1—2 недели. Их главный недостаток в том, что методика болезненная.





Еще один эффективный вариант — криолиполиз. Это аппаратная методика, которая локально охлаждает ткани до определенной температуры (до -11 градусов). Доказано, что длительное охлаждение жировой ткани ведет к апаптозу (естественной гибели клетки). Для кожи температура -11 при охлаждении на 30-40 минут не критична, а вот жировая клетка такого не выдерживает.

Под каждую зону на теле предусмотрена своя насадка, которая повторяет очертания тела и размер жировой складки. На процедуре специалист все измеряет и определяет, какое количество насадок необходимо. Длительность одного цикла от 35 минут. Противопоказаний немного, но они есть: это аллергическая реакция на холод (холодовая крапивница), инфекционные, онкологические и аутоиммунные заболевания. Для того, чтобы получить результат, необходима однократная процедура, а спустя 3—4 месяца врачи рекомендуют снова посетить клинику, чтобы посмотреть эффект. За сеанс уходит до 40% жировых отложений, если этого недостаточно, можно сделать процедуру повторно, но не раньше, чем через 3—4 месяца,

— рассказывает Елена Макшанова.

Те клетки, которые после криолиполиза подверглись апоптозу заново не восстанавливаются, поэтому эффект пожизненный. Но есть нюанс: если человек поправляется больше, чем на 5 кг, объем может вернуться за счет разрастания жировых клеток (судя по всему, это случилось с Линдой Евангелистой).

Из тяжелой артиллерии — вибрационная липосакция. Эта пластическая операция направлена на удаление отложений в отдельных участках тела. Через небольшие проколы врач вводит канюли (от 3 до 5 миллиметров), которые совершают быстрые поступательные движения (частотой около 6000 в минуту), разрушая жировые клетки. Потом они удаляются вакуумным отсосом (работает по принципу пылесоса).

Как поддерживать эффект

Самое важное — не поправляться, следить за питанием, заниматься физической активностью, работать над качеством кожи, используя скрабы, кремы с водорослями или лимфодренажным эффектом.





Как избавиться от жировой ловушки с помощью спорта

Стратегия коррекции у всех зон будет одинаковой: снять перенапряжение в этой области при помощи техники миофасциального релиза (самомассаж при помощи массажного рола), обеспечить подвижность в суставе, чтобы нормализовать ток жидкостей, поработать над функциональностью мышц, то есть обеспечить нормальное движение на удлинение и сокращение,

— говорит Юркова.

Внутренняя поверхность бедра

Справиться с жировой ловушкой в этой зоне поможет миофасциальный релиз (МФР): нужно "прокатывать" внутреннюю поверхность бедра. Лягте на живот, согните ногу в колене и положите внутреннюю поверхность бедра на массажный рол, так, чтобы он был перпендикулярен бедру. Прокатайте 10-15 раз плавными движениями внутреннюю поверхность бедра от колена до паховой области.

Движение в суставе: увеличиваем мобильность тазобедренного сустава (ТБС) во фронтальной плоскости. Исходное положение — упор, стоя на коленях, руки под плечами, колени под ТБС. Отведите прямую правую ногу в сторону, выполнив полушпагат. В этом положении плавно подвигайте тазом вперед-назад 5—10 раз, вверх-вниз 5—10 раз, вправо—влево 5-10 раз. Поменяйте ногу, повторите все движения.

Упражнение на коррекцию: приведение бедра. Исходное положение — лежа на правом боку, правая нога прямая, левую ногу согните в колене и отведите чуть вперед. Приподнимите прямую правую ногу вверх, потянувшись пяткой вверх в потолок. Выполните медленно 10—15 повторений. Поменяйте положение и выполните в другую сторону. Можно использовать утяжелитель для ног.

Наружная поверхность бедра (зона галифе)

МФР: боковая поверхность бедра. Лягте боковой поверхностью бедра чуть выше колена на массажный рол и прокатайте ее от колена до бедра 10—15 раз.

Движение в суставе: увеличиваем мобильность ТБС во фронтальной плоскости. Исходное положение — стоя на коленях, правой ногой шагните вперед, поставьте на стопу, так чтобы угол в коленном суставе был 90 градусов. Смещайте таз вправо-влево от вертикальной линии, как будто толкаете бедрами стены по сторонам. Важно, чтобы движение было именно тазом, а не корпусом. Выполните 8—10 повторений, поменяйте положение ног, повторите движение.

Упражнение на коррекцию: исходное положение — лежа на правом боку, ноги согнуты в коленях, стопы на одной линии с тазом. Поднимите колено левой ноги вверх, оставляя стопы вместе, удерживайте таз на месте. Важно, чтобы движение было именно в тазобедренном суставе. Выполните 10—15 повторений, смените положение, повторите в другую сторону. В качестве усложнения можно использовать фитнес-резинку, растянув ее между бедрами чуть выше коленных суставов.

Зона коленей

МФР: передняя поверхность бедра. Лягте передней поверхностью бедра чуть выше колена на массажный рол, отталкивая руками, прокатайте ее 10—15 раз от колена до бедра.

Движение в суставе: увеличиваем мобильность ТБС в сагиттальной плоскости. Исходное положение стоя на коленях, правой ногой шагните вперед, поставьте на стопу, так, чтобы угол в коленном суставе был больше 90 градусов. Наклоните корпус вперед и поставьте руки на пол (если это сложно, используйте в качестве опоры кирпичи для йоги или книги). Толкните таз вниз и вперед, удлиняя переднюю поверхность бедра, отталкиваясь пяткой правой ноги от пола, разогните (насколько позволяет гибкость) колено и толкните таз назад. Выполните 10—15 повторений, поменяйте положение ног и повторите в другую сторону.

Упражнение на коррекцию: здесь необходимо сделать оговорку. Кажется логичным поработать над квадрицепсом, но это будет в корне неправильной тактикой. Поскольку именно из-за его гипертонуса и появляется эта проблемная зона. Гипертонус этой мышцы возникает из-за слабых ягодиц. Поэтому работать нужно над ними.

Упражнение плечевой (или ягодичный) мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза. Оттолкнитесь стопами от пола, потянитесь за коленями вперед, вытягивая переднюю поверхность бедра, поднимите таз и спину до нижнего края лопаток, опуститесь в исходное положение. Выполните 10—15 повторений. Для усложнения, можно работать по одной ноге (одну ногу поднимите вверх, вторую оставьте в опоре и выполняйте плечевой мост с опорой на одну ногу).





Задняя часть шеи

МФР: верхняя часть трапеции. Для этого понадобится массажный (или теннисный мяч). Если ничего нет под рукой, можно просто проработать эту зону пальцами. Пройдитесь круговыми массажными движениями пальцами или мячом по задней поверхности шеи от основания головы до верхнего края лопатки и обратно, с одной и с другой стороны шеи. 4—5 повторений.

Движение в суставе: шейный отдел позвоночника. Исходное положение — стоя (или сидя), руки за головой, мягко погрузите ладони в затылок и наклоните голову вперед, сохраняя натяжение задней поверхности шеи поворачивайте голову вправо-влево. 10—15 медленных движений.

Упражнение на коррекцию: при работе с этой зоной, важно понимать, что нам не нужно излишнее напряжении в мышцах шеи и трапеции, напротив, задача — это напряжение снять и научиться выполнять движение головой без него. Встаньте к стене, прижмитесь спиной и затылком. Плавно поворачивайте голову вправо-влево, сохраняя контакт затылка со стеной и не поднимая плеч. 10—15 повторений.

Второй подбородок

МФР: зона грудины, верхняя часть грудных мышц. Для этого упражнения понадобится массажный (или теннисный мяч). Если ничего нет под рукой, можно просто проработать эту зону пальцами. Пройдитесь круговыми массажными движениями пальцами или мячом, от середины груди чуть ниже ключиц до плеча и обратно, сместитесь на пару сантиметров ниже и пройдитесь по той же линии, сместитесь еще на пару сантиметров вниз и пройдитесь еще раз, уводя движение в подмышку. По каждой линии пройдитесь 2—3 раза. Сделайте в другую сторону.

Движение в суставе: шейный отдел позвоночника. Исходное положение — стоя (или сидя), руки положите на верхнюю часть грудной клетки. Плавно потянитесь 8—10 раз подбородком вниз, слегка оттягивая грудину руками вниз.

Упражнение на коррекцию: в этой зоне не рекомендуется выполнять активные движения, так как они травмоопасны. Лучшее, что можно сделать для этой зоны, это научиться удерживать голову ровно, не сдвигая ее вперед и не опуская подбородок вниз. Этому помогут два предыдущих упражнения, сознательный контроль в течение дня и массаж лица и шейно-воротниковой зоны.

Область подмышек

МФР: зона грудины, верхняя часть грудных мышц (см. упражнение выше).

Движение в суставе: плечевой сустав. Исходное положение — стоя лицом у стены, упритесь прямыми руками в стену, ладони на уровне глаз. Наклоните корпус вниз, опуская голову и грудную клетку насколько позволяет гибкость, вернитесь в исходное положение. 10—15 медленных повторений.

Упражнение на коррекцию: исходное положение — стоя правым боком к стене, упритесь прямой правой рукой в стену, чуть выше уровня плеча. Отталкиваясь рукой от стены, разверните корпус от стены, затем поверните корпус к стене (ладонь на стене остается неподвижной). 10–15 повторений, поменяйте положение и выполните в другую сторону.

Елизавета Константинова