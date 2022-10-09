Вадим Карасев

Боевики обстреляли американскую базу в Сирии

Центральное командование Министерства обороны США сообщило о том, что американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. В ходе атаки не оказалось пострадавших, передает РИА Новости.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», — рассказали в Пентагоне.

Отмечается, что боевики выпустили по базе США 107-миллиметровый реактивный снаряд, однако не попали по объекту. Американские военные обнаружили на месте пуска несколько неиспользованных ракет.

Ранее МИД Сирии потребовало вывести военный контингент США с территории страны. «Вопиющая практика Соединенных Штатов Америки по разграблению сирийской нефти с вывозом ее через границу на север Ирака представляет собой пиратство и попытку вернуться в устаревшие колониальные времена», — сказано в заявлении сирийского дипломатического ведомства.