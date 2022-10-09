. Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова (19 фото)

Вадим Карасев

Анастасия Стоцкая стала популярной благодаря мюзиклу "Чикаго", куда ее пригласил Филипп Киркоров. Ходили слухи, что именно она стала причиной развода поп-короля с Примадонной, якобы юная рыжеволосая девушка так вскружила ему голову, что он не смог устоять. Правда это или нет мы не узнаем, хотя в сети ее по-прежнему называют "любовницей Киркорова" и удивляются тому, как ее дети похожи на Филиппа. Сейчас она актриса, блогер и звезда мюзиклов.