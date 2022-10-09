. Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова (19 фото)
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Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова (19 фото)

Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа КиркороваАнастасия Стоцкая стала популярной благодаря мюзиклу "Чикаго", куда ее пригласил Филипп Киркоров. Ходили слухи, что именно она стала причиной развода поп-короля с Примадонной, якобы юная рыжеволосая девушка так вскружила ему голову, что он не смог устоять. Правда это или нет мы не узнаем, хотя в сети ее по-прежнему называют "любовницей Киркорова" и удивляются тому, как ее дети похожи на Филиппа. Сейчас она актриса, блогер и звезда мюзиклов.


Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
Анастасии Стоцкой - 40! Рыжая бестия, которая покорила сердце Филиппа Киркорова
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По материалам: триникси

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