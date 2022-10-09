Вадим Карасев

У Анны Самониной однозначно не на пустом месте появились сомнения по поводу благосклонности Артёма Гранта. Она уже совершенно не уверена, стоит ли пытаться построить с ним отношения.Всё знают, что обратно на телестройку мужчина вернулся в компании двух девушек. Таким образом он продемонстрировал, что Клавдия Безверхова или Анна Самонина уже точно не станут его партнёршами.Судя по всему, это одна из причин, по которым Безверхова решила познакомить Самонину со своим мужем. Параллельно она отвезла к нему сына Роберта, решив посетить некоторые злачные местечки Москвы.При этом вполне очевидно, что если Анна Самонина продолжит дружбу с Клавдией Безверховой, то она вполне может повторить не самую счастливую судьбу Алины Иордан. Видимо, у обеих не получилось построить отношения с Артёмом Грантом, вот они и решили стать подругами на почве общих интересов? Но как долго это продлится?