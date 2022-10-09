. Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена

Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена

Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена
У себя в микроблоге Кристина Бухынбалтэ активно жалуется не только на маленькое количество людей на Поляне, но и упрёки в её адрес по поводу низкого уровня грамотности и плохого знания русского языка.
 Кристина Бухынбалтэ определённо недовольна небольшим количеством людей на Поляне и тем, что её неожиданно начали упрекать в безграмотности. Многие стали замечать, что она плохо знает русский язык.

Это не родной язык Кристины, хотя она упорно занималась с преподавателями. Однако старания себя не оправдали и полученные знания оказались не на самом высоком уровне. Хотя сама Бухынбалтэ считает иначе и даже равняется на Ксению Бородину.

Видимо, она так сильно мечтает стать ведущей, что критикам просто демонстрирует средний палец, особо ни на что не реагируя. Однако на роль ведущего всё равно рассматривают кого-то из старых участников, ведь они определённо более успешно справятся с поставленной задачей.

А может Крис подобным образом просто пытается бороться с хейтерами, которых от демонстрации подобных жестов вряд ли станет меньше. Видимо, девушка Ивана Барзикова уверена, что она образец образованности и грамотности. А может её просто настолько сильно зацепила вполне обоснованная критика?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту
Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту
3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные настроения
3 основных симтома, по которым можно определить суицидальные
Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла на золото»
Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла
Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена
Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне
Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
Дочка Ларисы Гузеевой призналась, что ее унижали из-за знаменитой мамы
Дочка Ларисы Гузеевой призналась, что ее унижали из-за знаменитой мамы
Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными животными
Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными
Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
Ирина Пегова помолодела с новым цветом волос, считают поклонники
Ирина Пегова помолодела с новым цветом волос, считают поклонники
Странные и эпатажные участницы шоу "Давай поженимся" (13 фото)
Странные и эпатажные участницы шоу "Давай поженимся" (13
Что можно и нельзя делать в День Иоанна Богослова 9 октября 2022 года
Что можно и нельзя делать в День Иоанна Богослова 9 октября 2022 года
Рома Желудь: «После каминг-аута не знаю, как смотреть в глаза своему восточному папе»
Рома Желудь: «После каминг-аута не знаю, как смотреть в глаза своему

Топ на сегодня

День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери.
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ

Еще по теме

У Самониной появились определённые сомнения по поводу порядочности Кристины Бухынбалтэ
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны
Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым
Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым