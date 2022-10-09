. Бухынбалтэ начали упрекать в безграмотности и она этим искренне возмущена

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ определённо недовольна небольшим количеством людей на Поляне и тем, что её неожиданно начали упрекать в безграмотности. Многие стали замечать, что она плохо знает русский язык.Это не родной язык Кристины, хотя она упорно занималась с преподавателями. Однако старания себя не оправдали и полученные знания оказались не на самом высоком уровне. Хотя сама Бухынбалтэ считает иначе и даже равняется на Ксению Бородину.Видимо, она так сильно мечтает стать ведущей, что критикам просто демонстрирует средний палец, особо ни на что не реагируя. Однако на роль ведущего всё равно рассматривают кого-то из старых участников, ведь они определённо более успешно справятся с поставленной задачей.А может Крис подобным образом просто пытается бороться с хейтерами, которых от демонстрации подобных жестов вряд ли станет меньше. Видимо, девушка Ивана Барзикова уверена, что она образец образованности и грамотности. А может её просто настолько сильно зацепила вполне обоснованная критика?