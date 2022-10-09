. Что можно и нельзя делать в День Иоанна Богослова 9 октября 2022 года

Православные верующие 9 октября 2022 года почитают память евангелиста и апостола Иоанна Богослова. Он был особенно любим Богом.

История Дня Иоанна Богослова





После того как Иисус Христос вознесся на небо, Иоанн Богослов остался в Иерусалиме заботиться и служить Богородице. После кончины Матери Божьей апостол стал проповедовать Истину, подвергаясь гонениям и ссылкам. В последние годы своей жизни он находился в Эфесе, где написал Евангелие. За эту книгу он получил имя «Богослов».

Именно Иоанну Богослову Иисус на Тайной вечере поведал о том, кто из учеников предаст его. Он был одним из тех, кто скончался не от насилия. Других же либо убили, либо распяли.

Святой считался наставником иконного дела. Если верить преданию, он из простого пастуха гусей мог сделать хорошего иконописца.





На иконе Иоанн изображен с Ангелом, который находится позади него и диктует ему тайну Господа.

Традиции Дня Иоанна Богослова

К 9 октября люди старались закончить посев озимых культур в южных областях. В этот день опасно есть лук и чеснок, потому что на теле могут появиться чирьи.





К святому можно обращаться всем, кто собирается в дальнюю дорогу. Считается, что дороги, где есть перекрестки, притягивают к себе сверхъестественные силы. Именно в этих местах по ночам нечистые пугают путешественников. Человек, который отправляется в дальнюю дорогу в ночное время суток, должен быть осторожным.

Чтобы уберечь себя и своих родных от недобрых встреч на пути, перед отправлением в дальний путь можно прочесть специальные заговоры.

Что можно и нельзя делать 9 октября





Первым делом в праздничный день следует отправиться в храм, помолиться, исповедаться и причаститься. Причастие является большим благословением. Если нет возможности отправиться в храм, помолиться можно дома возле иконы.

В этот день следует помолиться святому Апостолу Любви, он обязательно поможет людям найти вторую половинку и улучшить отношения в семье.

В этот день всем Иванам нужно отпраздновать свой День ангела.





С этим днем связано много разных запретов, которых необходимо придерживаться, а именно:

не надевать неудобную и старую обувь, потому что она сулит плохой жизненный путь;

под запретом стирка и уборка в доме;

не ссориться с близкими и родными, не желать никому зла и не думать о плохом, потому что все это может вернуться назад.

В этот день необходимо простить всех, на кого была обида в душе, только тогда может появиться спокойствие. Нельзя 9 октября отказывать в помощи нуждающимся и нищим.

Приметы на 9 октября





С этим днем связано много разных примет, многие из которых до сих пор пользуются популярностью:

если пойдет дождь 9 октября, то еще три недели будет дождливая погода;

если выпадет снег, то зима начнется с 21 ноября;

снег с дождем говорит о том, что в январе будет оттепель;

солнечный и теплый день указывает на то, что июнь будет дождливым и холодным;

если на верхушках деревьев сидят тетерева, то погода будет ясной еще долгое время;

появление розового заката говорит о сильных ветрах;

если после захода солнца на небе появилась дымка, то следует ожидать ненастья;

яркие звезды в ночном небе сулят хорошую погоду, а тусклые — к снегу или дождю;

сильный листопад указывает на похолодание и скорое наступление зимы;

если солнце садится за тучи, то будет дождь;

если 9 октября грачи улетают в теплые края, то совсем скоро выпадет снег.





Согласно народному календарю, 9 октября считается сезоном осенних свадеб. Гулянья люди начинали на Покров, именно поэтому день Иоанна Богослова еще называли как Шептун покровный.