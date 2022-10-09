. Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин
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Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин

Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин


Разработчики популярной многопользовательской игры Dead by Daylight анонсировали очередные бесплатные выходные. Игроки на разных платформах, в том числе на приставках Xbox, смогут играть бесплатно в многопользовательский хоррор в Хэллоуин.

В период с 27 октября по 1 ноября игра Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. К Хэллоуину разработчики Dead by Daylight предложат и новый контент. Заявлено, что на следующей неделе игра получит новое событие Haunted by Daylight, новые скины для персонажей и 13 книгу архивов.

Напомним, сама игра Dead by Daylight доступна в подписке Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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