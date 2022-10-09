. День 9 октября в истории

День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 31 июля 2020 года.

Битва за Кавказ — одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня.

На первом этапе под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти к перевалам Главного Кавказского хребта и реки Терек. Однако уже в ноябре-декабре продвижение фашистских войск было остановлено. Немецкий план «Эдельвейс» по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного и Баку, провалился. С января 1943 года советские войска начали контрнаступление, и к 9 октября все захваченные фашистами города были освобождены.

Победа далась нашим войскам нелегко: потери составили 1 миллион 112 тысяч человек.

В 1944 году была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой были награждены около 870 тысяч человек.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ от 31 мая 1999 года и отмечается во второе воскресенье октября.

Агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей российской экономики. За последние годы объём сельскохозяйственного производства увеличился на 14,7%. Среднегодовой прирост производства в отрасли составляет более 2,3%. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций — 82,3%.

День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

9 октября 1947 года в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был сформирован специальный отдел для организации тушения пожаров на предприятиях, где создавали ядерное оружие, а также в закрытых городов и поселках атомных проектов.

В настоящее время в рядах Специальной пожарной охраны около 16 тысяч высококвалифицированных специалистов и свыше 300 спецподразделений, обеспечивающие надежную противопожарную защиту и охраняющие порядка 300 особо важных и режимных объектов страны. Также в зоне их ответственности — более 400 населённых пунктов, 500 медицинских учреждений, 1700 образовательных учреждений.

Всемирный день почты.

Памятная дата ООН, установленная в 1969 году.

Дата выбрана не случайно: 9 октября 1874 года был основан Всемирный почтовый союз. В настоящее время членами этой международной организации являются более 190 стран мира.

Всемирный день воздушных змеев.

Праздник отмечается с 1986 года во второе воскресенье октября.

Первые упоминания о воздушных змеях можно найти в древних китайских текстах, датированных II веком до н. э. Долгое время этим летательным аппаратам не могли найти практического применения, а со второй половины XVIII века их начали использовать для научных исследований атмосферы. Так, в 1752 году американский ученый Бенджамин Франклин с помощью воздушного змея выявил электрическую природу молнии и позднее, благодаря полученным результатам, изобрёл громоотвод.

Воздушных змеев также использовали для спасения терпящих бедствие недалеко от берега судов, а в годы Первой мировой войны — для подъёма на высоту корректировщиков артиллерийского огня и разведки вражеских позиций.

31 год назад (1991) была учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке.

Она создана по образцу одноименной английской премии. Первая церемония вручения премии состоялась 8 декабря 1992 года в Москве. Её лауреатом стал Марк Харитонов за роман «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича».

Среди лауреатов «Русского букера» разных лет: Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Владимир Маканин, Михаил Бутов.

65 лет назад (1957) была спущена на воду первая советская атомная подводная лод­ка К‑3 («Ленинский комсомол»).

Субмарина, проект которой был разработан в СКБ-143 (ныне «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»), была заложена в сентябре 1955 года на заводе №402 (ныне «Севмаш») в Северодвинске. Над её созданием работали 350 предприятий и организаций.

17 декабря 1958 года подлодка вступила в строй. Она имела водоизмещение надводной части 3065 тонн, подводной - 4750 тонн, скорость хода в надводном положении - 28,2 километра в час, в подводном - 46,3 километра в час. Экипаж К-3 насчитывал 104 человека.

В 1991 году подлодка была выведена из состава Северного флота. В общей сложности она прошла около 130 тысяч морских миль. В её честь названа одна из вершин подводного хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция.

В ходе операции, которая началась 10 сентября 1943 года, войска Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии прорвали хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецко-фашистских войск, названный «Голубой линией». Были разгромлены войска 17-й армии группы армий «А» и полностью освобожден Таманский полуостров.

96 лет назад (1926) был создан Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

Вуз был учрежден Ленинградским губернским советом профсоюзов как Ленинградская школа профсоюзного движения. В 1991 году на её базе был создан Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

Сегодня университет - один из крупнейших инновационных центров России в гуманитарной сфере. В вузе обучаются порядка 8 тысяч студентов, работают около 80 докторов наук и профессоров, свыше 150 кандидатов наук и доцентов, 25 народных артистов и заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, юриспруденции и других сфер жизнедеятельности России.

103 года назад (1919) был основан Государственный музей Революции (ныне Государственный музей политической истории России).

Решение о создании музея было принято Петроградским советом рабочих и красноармейских депутатов 9 октября 1919 года. Уже через год в залах Зимнего дворца открылась экспозиция первого в нашей стране Музея Революции. В 1955 году ему были переданы особняк балерины М.Ф. Кшесинской и дом барона В.Э. Бранта, в которых он располагается и по сей день.

Коллекция Государственного музея политической истории России охватывает большой период истории страны, начиная от царствования Екатерины II до самых последних событий политической жизни. Сейчас в музейных фондах хранятся около полумиллиона экспонатов. Ежегодно его посещают 150 тысяч человек.

193 года назад (1829) совершено первое восхождение на Арарат.

Многие путешественники проявляли интерес к Армянскому нагорью, а в особенности, к его восточной части, куда, согласно библейской легенде, пристал спасшийся от всемирного потопа ковчег Ноя. Однако Арарат считался совершенно недоступным для человека.

Покорила гору, 9 октября 1829 года, группа альпинистов, которую возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот. Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абовян, будущий основоположник новой армянской литературы.

262 года назад (1760) в ходе Семилетней войны Берлин был взят русским корпусом под командованием генерала Захара Чернышева.

Семилетняя война 1756-1763 годов, была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, России и Франции. Наша страна вступила в войну летом 1757 года.

Назначив на утро 9 октября 1760 года общий штурм столицы Пруссии, Захар Чернышев приказал артиллеристам ещё ночью открыть интенсивный огонь по городу. Однако штурма не потребовалось, утром гарнизон сложил оружие. Символические ключи от Берлина, переданные городскими властями русскому генералу, ныне хранятся в петербургском Казанском соборе.