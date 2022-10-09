. Дочка Ларисы Гузеевой призналась, что ее унижали из-за знаменитой мамы

Дочь ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, Ольга обратилась сама к себе. 22-летняя Ольга Бухарова сделала неожиданные признания. Дочь 63-летней Ларисы Гузеевой также показала свои архивные фото. Наследница звезды культового фильма «Жестокий романс» и ресторатора Игоря Бухарова в последнее время начала делиться откровениями о своей жизни. Ольга раскрыла шокирующие подробности: она призналась, что пережила изнасилование и встречалась с абьюзером.Теперь девушка заговорила о детстве и юности. Ольга обратилась к самой себе в том возрасте и раскрыла проблемы, с которыми сталкивалась. «Короче, я тебя очень люблю! Ты очень классный ребенок. Не слушай всяких училок и одноклассников, у тебя классная челка, и это совершенно не кринжово, что твою маму показывают по телеку», — призналась дочь звезды. Она много внимания уделяла своей внешности и зачастую комплексовала по этому поводу. «Я резала кожу, давала ей всякую дрянь, унижала и не давала жить. Хочется просто попросить прощения», — резюмировала Бухарова.