. Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
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Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo

Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo


Компания Microsoft несколько дней назад опубликовала разъяснение для регуляторов и игроков о преимуществах сделки с Activision Blizzard. В своем сообщении Microsoft отмечает, что даже после слияния с Actrivision Blizzard останется третьей игровой компанией среди платформодержателей, после Sony и Nintendo. Однако, как обращает внимание портал tweaktown, уже сейчас по доходам Xbox обходит Nintendo, хоть и с некоторыми оговорками.

Журналисты решили сравнить доходы Xbox и Nintendo за последний календарный год — с 30 июня 2021 года по 30 июня 2022 года. Как оказалось, за этот период доходы Xbox превысили доходы Nintendo. Ниже можно видеть результаты Xbox и Nintendo. Доход Xbox за год составил $16,22 млрд, тогда как доход Nintendo — $14,08 млрд.


Стоит отметить, что финансовый год для американской и японской компании выстраивается не одинаково, поэтому журналисты сравнивали именно календарный год — 4 последних квартала. Еще один важный момент — иена была пересчитана на доллары в тот момент, когда Nintendo предоставляла отчет. Из-за ослабевшей в последнее время иены, если пересчитать годовые доходы Nintendo по текущему курсу, выйдет около $12 млрд, а не $14,08 млрд.

Ниже можно видеть еще один интересный график, который показывает доходы Playstation, Xbox, Nintendo и Activision за последний год, по которому видно, что с покупкой Activision Blizzard компания Microsoft заметно улучшит свои позиции.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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