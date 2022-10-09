. Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00
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Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00

Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00

Движение по неповрежденной части автомобильного Крымского моста в реверсивном движении будет запущено в субботу после 16:00, сообщил Минтранс РФ.

Работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 мск.


"Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста.При этом, до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту. Буду сообщать о развитии ситуации на своем Telegram-канале и социальных сетях", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. 

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По материалам: uposters.ru

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