. Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00

Вадим Карасев

Движение по неповрежденной части автомобильного Крымского моста в реверсивном движении будет запущено в субботу после 16:00, сообщил Минтранс РФ.

Работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 мск.



"Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста.При этом, до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту. Буду сообщать о развитии ситуации на своем Telegram-канале и социальных сетях", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.