. Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
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Елена Летучая запретила мужу строить карьеру

Елена Летучая запретила мужу строить карьеру
Ведущая Елена Летучая помешала мужу получить хорошую должность. Телеведущая рассказала, что сейчас многие романы начинаются с «отношений на расстоянии». И это неудивительно при современной жизни, когда мы проводим куда больше времени в интернете и социальных сетях, например, чем в реальных компаниях. «Сегодня столько примочек: и скайпы, и зумы, и связь 24/7, даже секс-игрушки есть, управляемые хоть за тысячи километров… Пожалуй, в начале отношений, расстояние может играть очень даже пикантную роль. Многие романы начинаются с «отношений на расстоянии». И в том, что вы не можете каждую минуту наслаждаться друг другом, есть какая-то особенная сексуальность», — считает телеведущая.
Она вспомнила, что встретила своего будущего мужа Юрия Анашенкова, когда работала в программе «Ревизорро». Естественно, она постоянно находилась в командировках. И первое время они строили те самые отношения на расстоянии. Но сейчас Елена Летучая больше не верит в возможность серьезных отношений на расстоянии. Речь не идёт о командировке на пару-тройку месяцев — такую сложность любовь пережить еще способна. Но если вы расстаетесь на полгода-год и дольше, то ее диагноз однозначен: отношения обречены. «У меня была подобная история. Юре предложили очень хорошую должность в Санкт-Петербурге. Казалось бы, Москва и Санкт-Петербург рядом, практически в шаговой доступности. Но на семейном совете я попросила его отказаться от должности, я объяснила, что не готова терять самого родного человека из-за денег и должности. А переезжать в город на Неве или жить на два города нам тоже не хотелось», — рассказала телеведущая.
# Шоу-бизнес Летучая Елена
По материалам: z-aya

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