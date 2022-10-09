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Филиппа Киркорова обвинили в начале войны

Филиппа Киркорова обвинили в начале войны
После плясок на кресте певца Филиппа Киркоров начались сложности в спецоперации. Телеведущий Борис Корчевников нашел причину всех бед, которые происходят сейчас на земле. Он уверен, что во всем виновато богохульное поведение Филиппа Киркорова, который устроил пляски на кресте во время своего юбилея в «Крокусе». И, хотя народный артист публично покаялся, перекрестился и посетил Крым, дьявольская машина уже запущена, полагает Борис Корчевников.
«Один человек святой жизни написал мне: «Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло… Сегодня Крымский мост...»», - написал в своем телеграме Корчевников. Он сообщил, что в книге святого Николая Сербского «Война и Библия» сказано, что Святитель Николай в причинах неудач и проигрышей на войне на первое место ставил богохульство. Вот мы, дескать, и пожинаем плоды богохульного поведения Киркорова.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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