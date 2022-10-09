. Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение

Вадим Карасев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил условия проживания мобилизованных бойцов, а также привез им теплые вещи и необходимое снаряжение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

"Субботу провел в чебаркульской дивизии, где проходит боевое слаживание часть наших мобилизованных ребят. Привезли комплекты теплых вещей и снаряжения, которые обещал им в прошлый приезд", - написал Текслер.

Он отметил, что пообщался с бойцами, которые рассказали ему, что довольны условиями проживания.

"Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением", - сообщил глава региона.

Текслер также добавил, что дивизия получает всестороннюю помощь – сейчас ремонтируется сразу несколько зданий и тренажеры в учебном комплексе.

"Все для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно. Коммуникация с мобилизованными у нас постоянная. Продолжим оказывать помощь", - заключил Текслер.