. Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
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Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение

Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил условия проживания мобилизованных бойцов, а также привез им теплые вещи и необходимое снаряжение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

"Субботу провел в чебаркульской дивизии, где проходит боевое слаживание часть наших мобилизованных ребят. Привезли комплекты теплых вещей и снаряжения, которые обещал им в прошлый приезд", - написал Текслер.


Он отметил, что пообщался с бойцами, которые рассказали ему, что довольны условиями проживания.

"Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением", - сообщил глава региона.

Текслер также добавил, что дивизия получает всестороннюю помощь – сейчас ремонтируется сразу несколько зданий и тренажеры в учебном комплексе.

"Все для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно. Коммуникация с мобилизованными у нас постоянная. Продолжим оказывать помощь", - заключил Текслер.

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По материалам: uposters.ru

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