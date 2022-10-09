. Горят уши: как узнать о том, кто вспоминает
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Горят уши: как узнать о том, кто вспоминает

Горят уши: как узнать о том, кто вспоминает

Примета гласит, что если у человека горят уши, то его кто-то ругает или обсуждает. О том, кто это делает и ждать ли от такого человека козней в свой адрес, можно узнать благодаря проверенному ритуалу.


Есть много способов разузнать своих врагов, наказать сплетников и обезопаситься от их негативного влияния. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с ритуалом, который поможет быстро вычислить возможного обидчика и закрыться от его слов или поступков.

Ритуал на узнавание обидчика

Покрасневшие уши — признак того, что кто-то за спиной разносит сплетни. Обсуждает человека или готовится к козням. Для того, чтобы узнать своего обидчика и предупредить его действия, стоит провести простой ритуал. В момент, кода начинаются неприятные ощущения, нужно посмотреться в воду и проговорить:

«В отражении тебя ловлю, рот тебе на замок закрываю, злобу твою через воду обратно посылаю. Больше тебе сплетен не разносить, меня не обсуждать, зла мне не желать».

После этого по воде хлопают левой рукой со словами:


«Как на тебя вода попадет, так и зло твое к тебе же придет».

Воду выплескивают в раковину или выливают подальше от дома. Узнать о том, кто это был, поможет зеркальце. В него смотрятся перед сном и проговаривают:

«В зазеркалье тебя поймаю, облик твой узнаю. Во сне ответы получу, тебя проучу. Не видать тебе сна спокойного до тех пор, пока сплетни разносить не перестанешь, покуда хорошим не станешь».

Зеркальце кладут под подушку и стараются запомнить все то, что привидится во сне.

Что делать, если уши горят не дома

Уши «горят» не только дома — неприятность может застать и в пути. И на работе, и на учебе. Если такая неприятность случилась, нужно посмотреться в карманное зеркальце и произносят:


«Ловлю тебя на мыслях дурных, в зеркало направляю, себя защищаю».

Зеркальце обматывают любой тканью, бумагой или пакетом и кладут в сумку. Доставать его нужно бережно, чтобы ненароком вновь не посмотреться в изображение. Делать это нужно дома, предварительно насыпав в подходящий по размеру контейнер крупную соль. Зеркальце помещают и закапывают, а через сутки очищают под проточной водой и вновь используют. Соль выкидывают подальше от дома или смывают в раковину.

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По материалам: dailyhoro.ru

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