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"Хвост пытался вилять собакой": в США сочли провальными старания Зеленского манипулировать Западом

"Хвост пытался вилять собакой": в США сочли провальными старания Зеленского манипулировать Западом

Заявления украинского правительства - "авантюрные и истеричные". Такая форма требований стала для киевского режима нормой. Однако это привело к росту "трещины" в отношениях между Украиной и Западом, считает обозреватель Junge Welt Арнольд Шельцель.

В качестве примера эксперт привел недавние призывы к западным странам украинского лидера Владимира Зеленского о нанесении превентивного ядерного удара по территории России. Шельцеля слова политика не удивили, поскольку с 2014 года в "репертуар власть имущих в Киеве" входят регулярные попытки шантажа своих западных спонсоров. "Хвост пытается вилять своей собакой", пишет эксперт. Но в этот раз "что-то пошло не так".


"Даже самые ярые сторонники антироссийской политики на Западе сразу поняли: уступить [Киеву] — значит активизировать действие статьи V Североатлантического договора, то есть объявить войну и тем самым открыто вовлечь все страны НАТО в войну, которую они так любили вести против России без объяснения причин в течение многих лет".

Запад ограничится в помощи Украине лишь поставками оружия - из-за непредсказуемости офиса Зеленского едва ли партнеры согласятся на риск быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой. Наиболее опасной угрозой президенту Украины стало "спокойствие на фронте": ему уже ничего не остается, кроме как делать подобные отчаянные заявления о необходимости войны с Россией, считает журналист.

30 сентября Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время внеочередного выступления заявил, что НАТО не сможет ни моментально принять страну в блок, ни вмешаться в боевые действия между РФ и Украиной. Сам Зеленский жаловался, что западные партнеры устали от Киева.

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По материалам: uposters.ru

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