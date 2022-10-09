. Игроки в Overwatch 2 на Xbox жалуются на «вылеты» из-за достижений

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся релиз Overwatch 2, который был сопряжен с определенными проблемами. При выходе игры компания Blizzard сообщила о DDoS атаках, которые омрачили запуск проекта и серьезно помешали многим игрокам. Но игроки на Xbox столкнулись с еще одной дополнительной проблемой.

На Reddit многие игроки в Overwatch 2 на приставках Xbox жалуются, что у них игра вылетает на экран входа всякий раз, когда они получают достижения. Такая проблема присутствует на Xbox One и Xbox Series X | S, но, похоже, что проявляется она не у всех игроков. Некоторые пользователи сообщают, что решить проблему можно отключив отображение достижений, но не всем игрокам это помогает.



Напомним, Overwatch 2 является условно-бесплатной игрой, которая полностью заменила первую часть Overwatch.