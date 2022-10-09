. Илон Маск обвинил американскую систему образования в его плохих отношениях с трансгендерной дочерью
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Илон Маск обвинил американскую систему образования в его плохих отношениях с трансгендерной дочерью

Илон Маск обвинил американскую систему образования в его плохих отношениях с трансгендерной дочерью

В новом интервью Financial Times Илон Маск заявил, что в его плохих отношениях с трансгендерной дочерью виновата американская система образования, а в частности, "неомарксисты" в элитных школах и университетах страны.

По мнению миллиардера, именно они сформировали среду, которая настроила Вивиан против него.

Это коммунизм чистой воды. Он заставляет думать, что если ты богат, то ты — олицетворение зла.

Маск выразил надежду на то, что его общение с Вивиан в будущем наладится, при этом он отметил, что с другими детьми у него прекрасные отношения.

Полагаю, просто невозможно завоевать любовь каждого.

Напомним, что в этом году ребенок Илона Маска от первой жены, Ксавье Александр, заявил о решении начать трансгендерный переход в связи с "несоответствием гендерной идентичности". Также он сменил имя на Вивьен Дженна Уилсон, объяснив это нежеланием в какой бы то ни было форме ассоциироваться со своим биологическим отцом.

Мать Вивиан — первая жена Маска, канадская писательница Джастин Уилсон. Всего у Джастин и Илона пятеро общих детей. Также у предпринимателя есть двое детей от бывшей девушки Граймс и близнецы от сотрудницы его компании Шивон Зилис.

Ранее Маск писал в твиттере, что поддерживает трансгендерных людей, однако назвал "эстетическим кошмаром" местоимения, которые пользователи указывают в соцсетях, чтобы другие знали, как они себя идентифицируют.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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