. Ирина Пегова помолодела с новым цветом волос, считают поклонники

Актриса Ирина Пегова поделилась фото с прогулки, на котором предстала с темными волосами. Ирина Пегова является одной из самых известных актрис в России. Она играет в театре и снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалам «Акушерка» и «Родные». Примечательно, что артистка также не раз участвовала в телевизионных шоу. Она может похвастаться тем, что побеждала в «Танцах со звездами» и восхищала судей на шоу «Ледниковый период». За минувший год Ирина похудела. Она стала чаще носить лосины, брюки с лампасами и делится пляжными фото. Не так давно актриса отдохнула на Кипре с дочкой Татьяной. Но теперь у нее снова начались плотные съемки, ради которых она легко экспериментирует с имиджем. Но выходные Пегова смогла посвятить любимому делу – прогулкам. Она приехала в Саввино-Сторожевский монастырь. Актриса решила пройтись по территории, где опавшие листья покрывают еще зеленую траву. Она предстала в джинсах скинни и косухе с худи. Артистка подчеркнула стройные ноги. Она также покрасовалась с темными волосами, хотя еще недавно была блондинкой.«Наконец-то встретились! Как хочется хороших новостей! Сильное место! Моего папу и всей Сергеев с днем ангела!» – отметила звезда. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что ей идет новый цвет волос. «С этими волосами просто минус 20 лет. Девочка припевочка», «Так идет этот моложавый цвет волос», «Похудевшая и похорошевшая», «Ох, как шикарно сочетается новый оттенок с цветом глаз», — написали подписчики.