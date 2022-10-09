. Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды

Вадим Карасев

Подходит к концу очередная неделя, а значит, самое время неспешно вспомнить и обсудить звездные образ из новой подборки редактора моды Нади Бесчетниковой.

Ирина Шейк на этой неделе появилась в рекламе легендарного аромата Mugler Angel, который существует вот уже 30 лет. Модель примерила архивный наряд Mugler и повторила образ Джерри Холл с одной из самых известных реклам парфюма. Битву образов устраивать не будем — обе великолепны.





Ирина Шейк в рекламе MuglerДжерри Холл в рекламе Mugler

Пока одни модницы ищут наряд среди архивов брендов (а винтаж остается одним из главных трендов, что доказывают и наши подборки), другие без ума от диджитал-одежды. Звезда тиктока Дина Саева пока удерживает звание главного амбассадора цифровых нарядов среди отечественных звезд. На этот раз Дина примерила творение бренда Davina India.





Дина Саева

Между архивом и виртуальным миром певица Лиззо избрала третий путь. Хочешь классную одежду — создай ее сам. На этой неделе звезда сцены представила новый дроп своего бренда Yitty. Концепция марки — новый подход к производству утягивающей одежды. И, кажется, согласно ему не все части тела надо утягивать в принципе.





Лиззо

Урок "новой этики" на этой неделе преподала и Лариса Долина. Пока мы восхищались формой 53-летней Дженнифер Лопес или 57-летней Паулины Поризковой, у нас под носом созрел отечественный борец с эйджизмом. 67-летняя Долина поделилась фото в мини-шортах и тут же получила нотации от подписчиков о том, что это "не по возрасту". Певица не растерялась.

Я должна нарядиться как старушка? Извините, но я на нее не похожа,

— написала Долина.





Лариса Долина

Западным звездам в последнее время стоит быть предельно осторожными при выборе нарядов. Ведь отечественные модницы тут же готовы поймать их на "плагиате".

То Светлана Лобода уличала Ким Кардашьян в том, что ей позже приглянулся "тигриный" комбинезон Balenciaga, то Светлана Бондарчук констатировала, что Ким поздно увлеклась леопардовым принтом (в общем, с анималистикой у Кардашьян не задалось), ну а стилист Алеко и подавно все еще бегает и доказывает, что придумал все раньше всех и вообще просто вдохновляется. Теперь и Бейонсе не будет спать спокойно, ведь ей уже грозит пальчиком Оксана Самойлова. Впрочем, судя по количеству смайликов, то, что Бейонсе тоже надела платье Lena Berisha, Самойлова великодушно прощает.

И правда, стоит ли ссориться из-за наряда, который выглядит так, будто пьяненькая на новогодней вечеринке запуталась в "дождике".





БейонсеСторис из инстаграма* Оксаны Самойловой

Пока на Парижской неделе моды с переменным оптимизмом смотрели в будущее и разбирались с трендами будущей весны, президент Франции Эммануэль Макрон выступил неожиданным трендсеттером текущего сезона. Глава государства убрал подальше традиционную белую рубашку и появился в шерстяной водолазке. После чего все сразу стали обсуждать, что таким луком Макрон намекает на то, что и подданным пора утепляться, ведь "зима будет большая".





Эммануэль Макрон

А вот кто уже готов к самым суровым климатическим условиям, так это Майк Тайсон. Знаменитый боксер в фотосессии для журнала King Kong снялся в необычном образе — то ли рэпера 90-х, то ли нью-йоркского сутенера. Ясно одно: в этой шубе Dolce & Gabbana беспокоиться о ценах на газ не стоит.





Майк Тайсон

Мила Кунис на публике и светских мероприятиях появляется редко, но метко. Сейчас актриса промоутирует новый фильм со своим участием "Счастливые девочки не умирают" (Luckiest Girl Alive) и сразу выбрала наряд в трендовом красном цвете — комбинезон Et Ochs.





Мила Кунис

Звезда фильма "Целиком и полностью" Тейлор Расселл, кажется, готова перехватить титул модной иконы поколения младше тридцати у Зендаи. По крайней мере, каждый ее выход на это намекает: от эффектного платья Balenciaga в Венеции до атласного платья с кристаллами Prada, в котором она появилась на фестивале в Нью-Йорке на этой неделе. Подобие короны Тейлор уже надела.





Тейлор Расселл

Спасение утопающих в современных трендах — дело рук самих утопающих, как бы говорит нам следующий образ блогера Анастасии Таири. Этот "спасательный" круг, впрочем, вряд ли поможет выплыть из пучины кринжа по поводу столь бесхитростного копирования образа Зендаи в Vera Wang на CFDA Fashion Awards в прошлом году.





Анастасия ТаириЗендая

Ну и как не вспомнить самый скандальный образ недели — футболку Канье Уэста с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"), которая рассорила его почти со всем шоу-бизнесом. Сам же рэпер своим луком остался вполне доволен и даже признался, что вызвал гордость у своего отца. Канье опубликовал скрин переписки, где отец, комментируя поступок сына, написал, что "темнокожий сказал очевидное".





Образ недели

Кэндис Оуэнс и Канье УэстИрина ШейкДина СаеваЛиззоЛариса ДолинаБейонсеЭммануэль МакронМайк ТайсонМила КунисТейлор РасселлАнастасия ТаириКанье УэстНадя Бесчетникова