. Ян Яновский осудил "Антиглянец" за празднование юбилея в "сложное время". Ему в ответ припомнили вечеринки с Викторией Шеляговой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Ян Яновский осудил "Антиглянец" за празднование юбилея в "сложное время". Ему в ответ припомнили вечеринки с Викторией Шеляговой

Ян Яновский осудил "Антиглянец" за празднование юбилея в "сложное время". Ему в ответ припомнили вечеринки с Викторией Шеляговой

Ян Яновский осудил "Антиглянец" за празднование юбилея в "сложное время". Ему в ответ припомнили вечеринки с Викторией Шеляговой

Финансист Ян Яновский в своих соцсетях осудил создателей телеграм-канала "Антиглянец", которому недавно исполнилось пять лет, за решение с размахом отметить юбилей.

"Антиглянца" не стали отмалчиваться и напомнили предпринимателю, что он и сам не раз с начала военной спецоперации на Украине с удовольствием развлекался в поездках, которые устраивала для своих друзей светская дама Виктория Шелягова.


Ян Яновский и Виктория Шелягова

Мы <...> с уважением относимся к мнениям уважаемых нами людей, но все же оказались впечатлены осуждальщиком Яном Яновским. Аж четыре вида сала (как, кстати, оно у него сочетается с Йом-кипуром — вопрос отдельный) попробовал человек на веселом теплоходике с Наташей Королевой и дресс-кодом "кабаре", пока, цитируем, проливалась кровь.

Они отметили, что, по крайней мере, способны на то, на что не способен Яновский, а именно — "отказаться от нескольких спонсоров, убрать коммерческую составляющую и гулять на свои".

В телеграм-канале "Героиня Татлера" решили поддержать коллег.

Мама дорогая, Ян Яновский завел тг-канал (ссылок не будет, вот еще) и не придумал ничего лучше для собственной раскрутки, чем нападать на день рождения "Антиглянца". <...> Видимо, считает, что такая стратегия развития канала приведет к успеху. Героиня предложила бы ему просто заплатить за рекламу другим каналам, это работает эффективнее. Но ведь Ян никогда и с копейкой собственной не расстанется, всю жизнь гуляет на чужие.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Солодов: Первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к месту службы
Солодов: Первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к
3 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 3-9 октября
3 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 3-9
Немного пятничной магии
Немного пятничной магии
Простой способ красиво свернуть блинчик треугольником
Простой способ красиво свернуть блинчик треугольником
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
«Отеки всего – от ног до лица»: вернувшаяся из опасного похода Боня призналась, что обезображена
«Отеки всего – от ног до лица»: вернувшаяся из опасного похода Боня
Подборка гифок (25 гифок) - 07.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 07.10.2022
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Сестра Ольги Бузовой раскошелилась на квартиру в Турции
Сестра Ольги Бузовой раскошелилась на квартиру в Турции
Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту
Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту

Топ на сегодня

Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова расследовали как убийство. И получил ответ»
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с Вахтангом Беридзе и воспитании сына
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с
Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на Крымском мосту
Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)

Еще по теме

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Виктория Шелягова и другие на вечеринке в Геленджике
Россия - Европе: кто у вас главный по газопроводам?
Минэнерго: РФ не пострадает от запрета поставок нефтепродуктов Украине
Наталья Водянова, Яна Рудковская и другие посетили Нижний Новгород в качестве волонтеров фонда "Обнаженные сердца"