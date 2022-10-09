. Ян Яновский осудил "Антиглянец" за празднование юбилея в "сложное время". Ему в ответ припомнили вечеринки с Викторией Шеляговой

Вадим Карасев

Финансист Ян Яновский в своих соцсетях осудил создателей телеграм-канала "Антиглянец", которому недавно исполнилось пять лет, за решение с размахом отметить юбилей.

"Антиглянца" не стали отмалчиваться и напомнили предпринимателю, что он и сам не раз с начала военной спецоперации на Украине с удовольствием развлекался в поездках, которые устраивала для своих друзей светская дама Виктория Шелягова.





Ян Яновский и Виктория Шелягова

Мы <...> с уважением относимся к мнениям уважаемых нами людей, но все же оказались впечатлены осуждальщиком Яном Яновским. Аж четыре вида сала (как, кстати, оно у него сочетается с Йом-кипуром — вопрос отдельный) попробовал человек на веселом теплоходике с Наташей Королевой и дресс-кодом "кабаре", пока, цитируем, проливалась кровь.

Они отметили, что, по крайней мере, способны на то, на что не способен Яновский, а именно — "отказаться от нескольких спонсоров, убрать коммерческую составляющую и гулять на свои".

В телеграм-канале "Героиня Татлера" решили поддержать коллег.

Мама дорогая, Ян Яновский завел тг-канал (ссылок не будет, вот еще) и не придумал ничего лучше для собственной раскрутки, чем нападать на день рождения "Антиглянца". <...> Видимо, считает, что такая стратегия развития канала приведет к успеху. Героиня предложила бы ему просто заплатить за рекламу другим каналам, это работает эффективнее. Но ведь Ян никогда и с копейкой собственной не расстанется, всю жизнь гуляет на чужие.

Ольга Петелина