Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Октябрь богат энергетически сильными днями. Так, сразу после полнолуния 9 числа наступит магическая дата 10.10.2022. Многие думают, что в зеркальную дату проще всего осуществить свои мечты, и по большей части так и есть. Но именно эти дни требуют от нас и пристального внимания к своим словам и поступкам. Что нужно сделать, чтобы привлечь всевозможные блага и что в день двух «десяток» делать опасно, если не хочешь столкнуться с неприятностями?
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022
Энергетика зеркальной даты неоднозначна. Прежде всего, нужно обратиться к ее нумерологическому значению: если сложить цифры дня и месяца (1+0+1+0), то получим «двойку». Это число означает стремление к партнерству, общению, дружбе и любви. Соответственно, день хорош для того, чтобы заключать сделки, составлять совместные планы, ходить на свидания и т.п.
Однако, с другой стороны, день двух «десяток» — это переходный этап от старого образа жизни к новому. Так получается благодаря энергетике цифры «10». Ноль сам по себе несет информацию о завершении чего-либо, а единица — о начале. Когда цифры стоят рядом, это может быть трактовано как необходимость качественного перехода от одного порядка к другому, прощания с былыми целями и начало стремления к новым.Неудивительно, если нам будет казаться, что заканчивается какой-то важный этап нашей жизни. Именно по этой причине важно провести день правильно, тщательно анализируя свои поступки, фильтруя мысли, которые возникают в голове.
Что обязательно нужно сделать в зеркальную датуСолнце находится в созвездии Весов, что означает возможность уравновесить все энергии и достичь внутренней гармонии. Если человек ожидает хорошего, то оно обязательно произойдет. Однако 10 октября придется пройти ряд испытаний на стойкость и верность себе. Будет велико искушение остаться жить в прошлом, прочно держаться за то, что уже не актуально. Потому стоит заранее настроиться и сделать выбор в зеркальную дату. Также необходимо будет планировать важные дела на будущее. Можно начинать новые проекты, особенно если это партнерство. Финансовая удача будет активна в эти сутки, а потому будет легко запустить какое-то дело, которое в будущем начнет работать на вас.
Зеркальная дата — прекрасное время для отдыха, любимых дел, а также встреч с дорогими и близкими людьми. Настроившись на позитивный лад, можно послать во Вселенную запрос о том, чего вы больше всего хотите. Высшие силы услышат вас и будут способствовать тому, что добрые желания исполнились.
Что опасно делать в день двух «десяток»
- В зеркальную дату опасно рефлексировать по поводу былых неудач, мысленно переживать негативные сценарии, потому что тогда они могут повториться или исполниться.
- Нельзя конфликтовать, выяснять отношения, так как энергетика дня подходит лишь для гармоничного взаимодействия.
- Если есть внутреннее сопротивление, то нельзя начинать новое дело: возможно, вам дается подсказка о будущих неприятностях, связанных с ним.
- Опасно в день двух «десяток» работать с острыми предметами, потому что есть риск нечаянно причинить себе вред.
Обряды на привлечение желаемого в зеркальную дату 10.10.2022
Самолетик. Это простой обряд с бумажным самолетиком, таким, какие мы делали в детстве. Напишите на листке свое желание и сложите бумагу так, чтобы получился самолетик. Поздно вечером запустите его из окна, или же, если живете на нижних этажах, выйдите на улицу и положите его на лавочку. Утром стоит проверить: если самолетик исчез, то Вселенная «забрала» ваше желание для того, чтобы поработать над его исполнением.
Свеча. Написанное на листке желание можно активизировать и при помощи стихии огня. Просто сожгите над пламенем бумагу, а пепел соберите в кучку, чтобы закопать его под деревом. Энергия растения подарит силу вашему намерению.
Обращение ко Вселенной. Расскажите в полночь Луне и звездам о своем искреннем желании, и будете услышаны. Чем сильнее вы верите в исполнение, тем быстрее произойдет то, что вам нужно.