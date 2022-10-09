. Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно

Октябрь богат энергетически сильными днями. Так, сразу после полнолуния 9 числа наступит магическая дата 10.10.2022. Многие думают, что в зеркальную дату проще всего осуществить свои мечты, и по большей части так и есть. Но именно эти дни требуют от нас и пристального внимания к своим словам и поступкам. Что нужно сделать, чтобы привлечь всевозможные блага и что в день двух «десяток» делать опасно, если не хочешь столкнуться с неприятностями?

Энергетика зеркальной даты 10.10.2022

Энергетика зеркальной даты неоднозначна. Прежде всего, нужно обратиться к ее нумерологическому значению: если сложить цифры дня и месяца (1+0+1+0), то получим «двойку». Это число означает стремление к партнерству, общению, дружбе и любви. Соответственно, день хорош для того, чтобы заключать сделки, составлять совместные планы, ходить на свидания и т.п.





Однако, с другой стороны, день двух «десяток» — это переходный этап от старого образа жизни к новому. Так получается благодаря энергетике цифры «10». Ноль сам по себе несет информацию о завершении чего-либо, а единица — о начале. Когда цифры стоят рядом, это может быть трактовано как необходимость качественного перехода от одного порядка к другому, прощания с былыми целями и начало стремления к новым.

Что обязательно нужно сделать в зеркальную дату

Неудивительно, если нам будет казаться, что заканчивается какой-то важный этап нашей жизни. Именно по этой причине важно провести день правильно, тщательно анализируя свои поступки, фильтруя мысли, которые возникают в голове.Солнце находится в созвездии Весов, что означает возможность уравновесить все энергии и достичь внутренней гармонии. Если человек ожидает хорошего, то оно обязательно произойдет. Однако 10 октября придется пройти ряд испытаний на стойкость и верность себе. Будет велико искушение остаться жить в прошлом, прочно держаться за то, что уже не актуально. Потому стоит заранее настроиться и сделать выбор в зеркальную дату. Также необходимо будет планировать важные дела на будущее. Можно начинать новые проекты, особенно если это партнерство. Финансовая удача будет активна в эти сутки, а потому будет легко запустить какое-то дело, которое в будущем начнет работать на вас.

Зеркальная дата — прекрасное время для отдыха, любимых дел, а также встреч с дорогими и близкими людьми. Настроившись на позитивный лад, можно послать во Вселенную запрос о том, чего вы больше всего хотите. Высшие силы услышат вас и будут способствовать тому, что добрые желания исполнились.

Что опасно делать в день двух «десяток»

В зеркальную дату опасно рефлексировать по поводу былых неудач, мысленно переживать негативные сценарии, потому что тогда они могут повториться или исполниться.

Нельзя конфликтовать, выяснять отношения, так как энергетика дня подходит лишь для гармоничного взаимодействия.

Если есть внутреннее сопротивление, то нельзя начинать новое дело: возможно, вам дается подсказка о будущих неприятностях, связанных с ним.

Опасно в день двух «десяток» работать с острыми предметами, потому что есть риск нечаянно причинить себе вред.

Обряды на привлечение желаемого в зеркальную дату 10.10.2022

Самолетик. Это простой обряд с бумажным самолетиком, таким, какие мы делали в детстве. Напишите на листке свое желание и сложите бумагу так, чтобы получился самолетик. Поздно вечером запустите его из окна, или же, если живете на нижних этажах, выйдите на улицу и положите его на лавочку. Утром стоит проверить: если самолетик исчез, то Вселенная «забрала» ваше желание для того, чтобы поработать над его исполнением.





Свеча. Написанное на листке желание можно активизировать и при помощи стихии огня. Просто сожгите над пламенем бумагу, а пепел соберите в кучку, чтобы закопать его под деревом. Энергия растения подарит силу вашему намерению.

Обращение ко Вселенной. Расскажите в полночь Луне и звездам о своем искреннем желании, и будете услышаны. Чем сильнее вы верите в исполнение, тем быстрее произойдет то, что вам нужно.