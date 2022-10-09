. Кадыров оценил назначение нового командующего войсками в спецоперации

Вадим Карасев

Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне спеоперациии в лучшую сторону

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на пост командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации России на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне спеоперациии в лучшую сторону. По его мнению, теперь российские силы находятся в надежных руках.

«С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — подчеркнул он.