. Кадыров оценил назначение нового командующего войсками в спецоперации
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Кадыров оценил назначение нового командующего войсками в спецоперации

Кадыров оценил назначение нового командующего войсками в спецоперацииКадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне спеоперациии в лучшую сторону

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на пост командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации России на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне спеоперациии в лучшую сторону. По его мнению, теперь российские силы находятся в надежных руках.

«С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — подчеркнул он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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