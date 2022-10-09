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"Казахский изучаете уже?": комик Сабуров поиздевался со сцены над сбежавшими в Алма-Ату россиянами

"Казахский изучаете уже?": комик Сабуров поиздевался со сцены над сбежавшими в Алма-Ату россиянами

30-летний Нурлан Сабуров накануне выступил в родном для него Казахстане, дав концерт в Алма-Ате. Там он бесцеремонно высмеял россиян, которые недавно сбежали из родной страны. 

Комик прошелся по русским эмигрантам, дав понять, что они сейчас находятся в том же положении, что и мигранты из Средней Азии в России. 


Нурлан Сабуров высмеял произношение недавно прибывших в Казахстан, указав на их грубые речевые ошибки. 

"Ну что, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить "тенге", а не "тэнге". "ТЭнге" — это все равно, что "двести рублЭй". Как ситуация поменялась, а?!" - съязвил артист.

По словам Нурлана Сабурова, лет 10 назад в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, над которыми ерничали местные.

"Это кто там, Крукулбек в такси приехал?" А сейчас все такие: "Ой, Алма-Ата, всегда мечтала!" - заявил со сцены комик.

Судя по обнародованному в Сети видео, на концерт Нурлана Сабурова пришло немало россиян, которым пришлось выслушивать издевательские реплики комика.


Сабуров высмеял сбежавших из России звезд

Недавно скандальный комик на одном из своих выступлений в Сибири также уколол звезд российского шоу-бизнеса, которые за последние полгода покинули Россию.

Появились типы, которые говорили "стыдно, что я русский". В основном это граждане Израиля, я заметил.
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По материалам: uposters.ru

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