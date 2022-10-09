. Кристина Орбакайте прошла против мамы Аллы Пугачевой
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Кристина Орбакайте прошла против мамы Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте прошла против мамы Аллы Пугачевой
Пропавшая певица Кристина Орбакайте нашлась в неожиданном месте. Пока мать артистки обживается в Израиле, Кристина не упускает возможность получить гонорар за выступление. Вчера звезда исполнила хиты на сцене в одном из люксовых отелей Крыма. Недавно из России тайно эмигрировала мать Кристины — Алла Пугачева. Примадонна улетела на частном самолете в Израиль с несовершеннолетними детьми. Вскоре стало известно об отъезде из РФ в Америку Никиты Преснякова. К слову, внук Аллы Борисовны назвал эту новость фейком. Но поклонники посчитали, что нет дыма без огня. Орбакайте же прекрасно чувствует себя на родине, вчера она выступила в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на южном побережье Крыма. Для гостей вечера певица исполнила всем полюбившиеся хиты. Звезда выглядела элегантно в светлом наряде в пол. Кстати, билеты на сольник стоили от 4 тысячи рублей.
«За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины Орбакайте отзываются в сердцах и душах каждого, делая мудрее, добрее и светлее», — говорилось в подписи к афише, сообщает Tvcenter.ru. 51-летняя артистка больше 15 лет счастлива в браке с предпринимателем из США Михаилом Земцовым. Пара воспитывает общую дочь Клавдию. В последнее время Орбакайте не появляется на ТВ, не посещает светские мероприятия. Она даже не присутствовала на похоронах Бориса Моисеева, с которым дружила на протяжении многих лет. В отличие от Пугачевой и Галкина исполнительница хита «Без тебя» не высказывается о политической ситуации. Певица выступает на сцене «Современника». Известно, что 11 октября у нее был намечен спектакль. Однако руководство театра недавно сообщило, что постановка «Двое на качелях» не состоится. Вместо него будет показан спектакль «Интуиция».
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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