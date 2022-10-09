. Кто родился 9 октября

Александр Владимирович Ильтяков (51 год), член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В 1995 году создал и возглавлял мясокомбинат «Велес» (Курганская область).

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Сергей Иванович Казанков (50 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Возглавлял мясокомбинат «Звениговский» (Марий Эл). Неоднократно избирался депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, являлся заместителем председателя думского комитета по энергетике.

Алексей Маратович Орлов (61 год), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в совместном российско-югославском предприятии «Сов-Юг», а также в АОЗТ «Поиск», АОЗТ «МАГ». Был постоянным представителем Республики Калмыкия при Президенте РФ — заместителем председателя правительства республики, первым заместителем председателя правительства — постоянным представителем Калмыкии при Президенте РФ. Почти 10 лет занимал пост главы Республики Калмыкия.

С сентября 2019 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Калмыкии.

А ещё в этот день родились:

Сергей Александрович Чирков (44 года), временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда РФ. Работал в Фонде социального страхования РФ. С 2001 года — в Пенсионном фонде РФ, возглавлял департаменты по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а также организации назначения и выплаты пенсий, являлся заместителем председателя правления фонда.

В июле 2022 года Сергей Чирков был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления ПФР.

Юрий Владимирович Усачёв (65 лет), российский космонавт. Герой Российской Федерации. Работал в НПО «Энергия». В 1991 году был зачислен в отряд космонавтов.

Юрий Усачёв совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью 552 сут. 22 час. 26 мин. 42 сек. Он — участник экспедиций на космических кораблях «Союз ТМ-18» (1994), «Союз ТМ-23» (1996), миссии STS-101 (на шаттле Atlantis; 2000); командир экспедиции STS-102 (Discovery; 2001).

Радий Иванович Илькаев (84 года), почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ). Академик РАН. Почти 60 лет работает в РФЯЦ — ВНИИЭФ, прошел путь от научного сотрудника до директора и научного руководителя центра.

Радий Илькаев — специалист в области теоретической и экспериментальной ядерной физики. Он — один из авторов оригинального метода определения энерговыделения ядерных зарядов. Руководил разработкой сверхмощной лазурной установки «Искра-6», а также введением в строй первой очереди рентгенографического комплекса ВНИИЭФ.

Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992), советский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Работал во Владимирском областном театре драмы, в московском театре «Современник», МХАТ имени А.П. Чехова. Среди ярких театральных работ актёра — роли Чернова в «Вечно живых», Александра II в «Народовольцах», Сатина «На дне», Иван Адамыч в постановке «Старый Новый год», Дорн в «Чайке».

В фильмографии Евгения Евстигнеева более 100 картин. Это такие любимые зрителями фильмы, как «Добро пожаловать, или Вход воспрещен». «Берегись автомобиля», «Золотой теленок», «Бег», «Старики-разбойники», «Семнадцать мгновений весны», «Собачье сердце» и многие другие.