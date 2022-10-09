. Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции

Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции
Ведущую Леру Кудрявцеву обвинили в том, что она сидит на двух стульях. Телеведущая уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Ее также часто приглашают вести премии и концерты. А вот свободное время блондинка посвящает семье. Она растит дочку Марию со своим мужем Игорем Макаровым. В последнее время звезда не скрывает, что чувствует тревогу. На днях Лера побывала в Крыму. Она путешествовала на поезде. 8 октября телеведущая была поражена, когда узнала о взрыве, который произошел утром на Крымском мосту. Она призналась, что любовалась им, когда ехала на поезде. Однако на нее стала обрушиваться критика. Кудрявцева решила внести ясность в свою позицию.
«Многие пишут, она хочет усидеть на 2-х стульях. Я сижу на своем российском стуле. Живу в Москве. Люблю Россию (со всеми ее болячками, недостатками). Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь. Здесь тоже вроде все ясно», – подчеркнула она. Лера также посчитала, что взрыв на мосту был не просто так. Она считает, что на стране это никак не скажется, а вот злоумышленники понесут наказание. «Крыса может покусать, но не убить», – завершила свое эмоциональное высказывание телеведущая.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
МИД оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
МИД оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
Смерть Юрия Шатунова будут расследовать на самом высшем уровне
Смерть Юрия Шатунова будут расследовать на самом высшем уровне
Поэтесса высказалась о запрете песен Аллы Пугачевой
Поэтесса высказалась о запрете песен Аллы Пугачевой
Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции
Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции
Алена Свиридова бросила больного продюсера на произвол судьбы
Алена Свиридова бросила больного продюсера на произвол судьбы
Регина Тодоренко получила огромную поддержку от сына
Регина Тодоренко получила огромную поддержку от сына
"Хвост пытался вилять собакой": в США сочли провальными старания Зеленского манипулировать Западом
"Хвост пытался вилять собакой": в США сочли провальными
Илон Маск обвинил американскую систему образования в его плохих отношениях с трансгендерной дочерью
Илон Маск обвинил американскую систему образования в его плохих
Текущая обстановка на Крымском мосту спустя сутки после взрыва
Текущая обстановка на Крымском мосту спустя сутки после взрыва
Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем над Fallout 76 на пике разработки
Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем
В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19
В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19

Топ на сегодня

Церковный праздник преставления Иоанна Богослова, святого апостола и евангелиста, отмечают 9 октября 2022 года
Церковный праздник преставления Иоанна Богослова, святого апостола и
Автоматическая система пожаротушения, которая сама находит источник возгорания
Автоматическая система пожаротушения, которая сама находит источник
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова расследовали как убийство. И получил ответ»
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова
"Рекордсмен по переносимости токсических доз": Паша Техник вышел из комы после передозировки
"Рекордсмен по переносимости токсических доз": Паша Техник

Еще по теме

Лера Кудрявцева показала бойцовские качества дочери
Лера Кудрявцева едва не взорвалась на крымском мосту
Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке
Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы