. Лера Кудрявцева рассказала о своей эмиграции

Ведущую Леру Кудрявцеву обвинили в том, что она сидит на двух стульях. Телеведущая уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Ее также часто приглашают вести премии и концерты. А вот свободное время блондинка посвящает семье. Она растит дочку Марию со своим мужем Игорем Макаровым. В последнее время звезда не скрывает, что чувствует тревогу. На днях Лера побывала в Крыму. Она путешествовала на поезде. 8 октября телеведущая была поражена, когда узнала о взрыве, который произошел утром на Крымском мосту. Она призналась, что любовалась им, когда ехала на поезде. Однако на нее стала обрушиваться критика. Кудрявцева решила внести ясность в свою позицию.«Многие пишут, она хочет усидеть на 2-х стульях. Я сижу на своем российском стуле. Живу в Москве. Люблю Россию (со всеми ее болячками, недостатками). Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь. Здесь тоже вроде все ясно», – подчеркнула она. Лера также посчитала, что взрыв на мосту был не просто так. Она считает, что на стране это никак не скажется, а вот злоумышленники понесут наказание. «Крыса может покусать, но не убить», – завершила свое эмоциональное высказывание телеведущая.