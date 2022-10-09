. Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту
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Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту

Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту
Актриса Мария Шукшина призналась, что ей было трудно появиться на светском мероприятии после трагедии. Артистка призналась, что ее потрясла новость о взрыве на Крымском мосту, которая унесла жизни трех человек.
Однако звезда решила не пропускать красную дорожку в Москве премьеры детской комедии «Иван Семенов – школьный переполох», дабы не подводить режиссера Антона Богданова. Ведь в картине Мария Шукшина сыграла одну из главных ролей. «Это трагедия абсолютная. Конечно, совсем не вяжется с красной дорожкой на премьере сегодня после случившегося. Это такое переступание через себя. Я не могу подвести режиссера», - сказала КП Шукшина.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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