. Мария Шукшина переступила через себя после теракта на Крымском мосту

Актриса Мария Шукшина призналась, что ей было трудно появиться на светском мероприятии после трагедии. Артистка призналась, что ее потрясла новость о взрыве на Крымском мосту, которая унесла жизни трех человек.Однако звезда решила не пропускать красную дорожку в Москве премьеры детской комедии «Иван Семенов – школьный переполох», дабы не подводить режиссера Антона Богданова. Ведь в картине Мария Шукшина сыграла одну из главных ролей. «Это трагедия абсолютная. Конечно, совсем не вяжется с красной дорожкой на премьере сегодня после случившегося. Это такое переступание через себя. Я не могу подвести режиссера», - сказала КП Шукшина.