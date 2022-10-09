МИД оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2022 года может достичь отметки в 50 миллиардов долларов. Как сообщает ТАСС, такой прогноз дал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, такой объем станет возможным в том числе благодаря реализации ряда программ по линии Союзного государства России и Белоруссии. При этом, несмотря на то, что они будут закончены только в конце 2023 года, оценить их влияние на товарооборот между двумя странами можно будет уже в 2022-м.
«В январе-июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — 22 миллиарда долларов. К концу года мы можем выйти на 45-50 миллиардов долларов. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 года», — рассказал Полищук.
Тем временем в Белоруссии заявили о готовности договора об объединенном энергорынке с Россией. Документ уже прошел процедуры согласования между министерствами, а в ближайшее время его представят президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.