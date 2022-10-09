. Может ли банковская карта быть безымянной?

Какими бывают современные платежные средства

Отсутствие на банковской карте имени ее владельца не означает, что такой пластик можно использовать свободно и повсеместно, поскольку он остается привязанным к определенной финансовой системе. Однако способы платить почти анонимно все-таки есть. Вместе с экспертами «Парламентская газета» разбиралась в преимуществах и недостатках различных форм безналичной оплаты.

Чем платить в Турции

Выпускать безымянные карты, по мнению депутата, могли бы международные финансовые системы, не привязанные к отдельной стране, то есть оказывающие услуги по всему миру и не подверженные таким образом санкциям. «Технологии позволяют эмитировать карту, которая вроде бы не «Мир», а на самом деле «Мир», — процитировал Аксакова ТАСС.

Анонимные карты и различные электронные кошельки распространены в России и сегодня, однако у каждого из них есть свой оператор — как правило, это банк, рассказала «Парламентской газете» председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Если банк российский и он находится под санкциями, то обойти ограничения не получится.

Но трансграничные переводы или оплата покупок за рубежом возможны, если в стране, куда пересылают деньги, создана система, позволяющая идентифицировать платежи, объяснила эксперт. О создании подобной системы сейчас и договариваются Россия и Турция. Один из вариантов, когда карты будет выпускать некая межгосударственная корпорация, имеющая прямой доступ к банковским счетам, тогда она будет просто перечислять деньги с счета на счет и не важно, какого банка. Но в любом случае деньги не смогут материализовываться из воздуха: всегда должны быть отправитель и получатель.





Анонимные и предоплаченные

Неименные дебетовые карты сейчас выпускают многие российские банки. Их отличие от привычных — отсутствие фамилии владельца на пластике. Их могут заказать те, кому нужна анонимность. Есть у таких карточек и другие преимущества. Например, получить их можно в день обращения, тогда как именную карту нужно ждать от трех до десяти дней. Банки, как правило, не берут денег за обслуживание безымянных карт.

Дальше начинаются сложности. Неименные карты имеют ограничения на обналичивание денег в банкомате, с них нельзя перевести средства другому человеку, а только лишь делать переводы между счетами. Кроме того, на безымянные карты нельзя получать никакие государственные выплаты.

Что до оплаты за рубежом, то безымянная карта, выпущенная в России, мало чем отличается от именной: это те же системы Visa, MasterCard или «Мир». Первые две приостановили операции в нашей стране, а «Мир» не принимают в большинстве государств.





Но есть еще один вид безымянных карт — предоплаченные. Их можно купить за рубежом или даже оформить онлайн, не предъявляя паспорт. «Примерно по такому принципу работает наша «Пушкинская карта»: на ней есть определенный лимит, который пользователь может истратить, — объяснила Алма Обаева. — Зарубежные предоплаченные карты не подвержены санкциям, то есть ими можно расплачиваться где угодно, но, как правило, существует лимит, а иногда нужно платить комиссию».

Российские туристы уже оценили удобство предоплаченных карт, но заказывать их знающие люди советуют, обращая внимание на ограничения: некоторые карты могут работать в пределах только одной страны. И, кстати, пользоваться ими в России тоже не получится.

Кредитки все популярнее

Обычная банковская карта, на которую человек получает зарплату, чаще всего дебетовая. Это просто средство хранения своих денег. Их можно снять в любой момент, а еще можно пользоваться программами лояльности банка вроде кешбэка или процента на остаток. Но нельзя потратить больше денег, чем фактически есть на карте.

Другое дело — кредитка. На ней могут храниться деньги банка, доступ к которым есть у клиента. Средства можно использовать для любых покупок, но за обналичивание банки берут комиссию. И конечно, нужно помнить, что кредит рано или поздно придется возвращать, причем лучше рано, ведь тогда будет действовать льготный период, в течение которого не начисляют проценты.

Количество оформленных кредиток в России постоянно растет, как и увеличивается их лимит. За восемь месяцев 2022 года, по данным Объединенного кредитного бюро, банки выдали 12,53 миллиона кредитных карт. Общее количество новых кредиток выросло на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы лимитов увеличились на треть. Средний лимит по карте составляет 75 тысяч рублей, причем в Москве это 116 тысяч рублей, а в Воронежской области — 57 тысяч рублей.

И дебетовую, и кредитную карту можно выпустить не только в пластике, но и в цифровом виде. Так она больше подходит для покупок в Интернете, поскольку бесконтактная оплата телефоном в России сейчас затруднена.

Можно ли обналичить подарочную карту?

Отдельный вид карт — подарочные. На них тоже хранятся деньги, но они предназначены для покупок в конкретном магазине и на определенную сумму. Чаще всего пополнить такую карту нельзя, а вот обналичить можно, только это не совсем по правилам. Несколько лет назад представители Национальной платежной ассоциации просили ФАС и Росфинмониторинг ввести регулирование подарочных карт, которые, по мнению ассоциации, могут использоваться для отмывания средств. Судя по тому, что карты по-прежнему свободно доступны в самых разных магазинах, поддержки инициатива не нашла.