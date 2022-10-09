. Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем над Fallout 76 на пике разработки

Вадим Карасев





Амбициозный проект Starfield все еще не имеет точной даты релиза, но разработчики из Bethesda уже демонстрировали полноценный геймплей. Игра должна выйти в первой половине 2023 года, хотя уже и ходят слухи о возможном переносе ее на конец года.

Один из бывших разработчиков Bethesda Нейт Пуркейпайл дал интервью порталу pcgamesn, в котором рассказал о масштабах Starfield. По его словам, над игрой работает огромная команда, которая более чем в 2 раза превышает команду Fallout 76 на пике разработки:

Главное, что отличается [Starfield] от других игр, например, от Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, это масштаб. Над этими проектами работала одна команда. Над Fallout 76 в основном трудились две студии — из Остина и Мэриленда, и им немного помогал коллектив из Монреаля. Но Starfield — это гораздо более масштабный проект с командой в 500 человек или около того, в то время как над Fallout 76 работало максимум 200.

Напомним, Starfield создается для Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

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