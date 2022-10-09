. Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем над Fallout 76 на пике разработки
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Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем над Fallout 76 на пике разработки

Над Starfield работает более 500 человек — это в 2 раза больше чем над Fallout 76 на пике разработки


Амбициозный проект Starfield все еще не имеет точной даты релиза, но разработчики из Bethesda уже демонстрировали полноценный геймплей. Игра должна выйти в первой половине 2023 года, хотя уже и ходят слухи о возможном переносе ее на конец года.

Один из бывших разработчиков Bethesda Нейт Пуркейпайл дал интервью порталу pcgamesn, в котором рассказал о масштабах Starfield. По его словам, над игрой работает огромная команда, которая более чем в 2 раза превышает команду Fallout 76 на пике разработки:

Главное, что отличается [Starfield] от других игр, например, от Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, это масштаб. Над этими проектами работала одна команда. Над Fallout 76 в основном трудились две студии — из Остина и Мэриленда, и им немного помогал коллектив из Монреаля. Но Starfield — это гораздо более масштабный проект с командой в 500 человек или около того, в то время как над Fallout 76 работало максимум 200.

Напомним, Starfield создается для Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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