. Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными животными
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Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными животными

Настя Задорожная обосновалась во Флориде и занимается бездомными животными
Актриса Настя Задорожная живет с мужем в США и поставила творческую карьеру на паузу. Настя Задорожная в 2001 году получила первую роль в сериале «Простые истины». В 2004 году снялась в сериале «Холостяки». Известной стала в 2005 году после выхода на экраны молодежного сериала «Клуб». В том же году Задорожная снялась в сериале Александра Митты «Лебединый рай», а также комедии «Мама не горюй 2». Снималась в фильмах: «Преступление будет раскрыто», «Любовь в большом городе», «Клуб счастья», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники», ремейке советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», и других.
В 2020 году Настя Задорожная тайно вышла замуж. Избранника артистка встретила в самолете. «В самолете согласно выданному посадочному талону ко мне присоединился попутчик. За два часа полета он расположил к себе настолько, что в аэропорту после прилета мы пили кофе… Дальше я сама предложила номер телефона. Ну а когда мы прощались, меня неожиданно обняли… Нам понадобилось совсем немного времени, чтобы ответить на все важные вопросы о намерениях, потому что как-то сразу стало понятно, что намерения чистосердечные», — откровенничала блондинка. Актриса призналась, что взяла фамилию мужа, а Задорожная останется ее творческим псевдонимом. Настя Задорожная последний раз снялась в кино в 2019 году. Сейчас актриса поставила творческую карьеру на паузу. Она наслаждается семейной жизнью во Флориде в доме супруга, занятого в сфере IT.
«Я временно перестала вообще что-либо планировать. Я отключилась от слова «работа». Сейчас я просто Настя, которая хочет обычных человеческих будней, поздних завтраков и спонтанных решений, хочет гулять каждый вечер и любоваться фантастическими закатами. Во Флориде они именно такие. Хочу быть женой без жесткого рабочего графика. Мне нравится готовить и следить за домашним уютом», — сообщала Настя. Она читает, готовит, много спит и учит английский. А еще вместе с мужем пристраивает бездомных животных в России. Хоть и удаленно. «К слову, за время пребывания в Штатах я не встретила ни одного беспризорного лохматого существа на улице. Люди с уважением относятся ко всем, кто их окружает, в том числе и к животным», — делилась знаменитость.
# Шоу-бизнес Задорожная Настя
По материалам: z-aya

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