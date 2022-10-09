. Названы сроки восстановления движения пригородных поездов по Крымскому мосту

Вадим Карасев

Минтранс заявил, что движение пригородных поездов по Крымскому мосту скоро восстановят

Минтранс России назвал сроки восстановления движения пригородных поездов по Крымскому мосту. В ведомстве заявили, что это скоро произойдет, передает ТАСС.

Отмечается, что в 18:42 по мосту началось движение первых грузовых поездов, на 20:30 8 октября железнодорожное сообщение с Крымом возобновилось после ремонтных работ. В течение ночи планируется пропустить 12 пассажирских составов.

«К настоящему времени возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда. Движение пригородных поездов будет восстановлено в ближайшее время», — сообщили в Минтрансе.

Первый пассажирский состав сообщением Симферополь-Москва миновал Крымский мост со стороны полуострова и прибыл на территорию Краснодарского края вечером 8 октября. Состав отправился из столицы Крыма в 17:10 согласно графику. Следующей его остановкой стала Тамань-Пассажирская в 22:20.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.