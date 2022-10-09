. Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
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Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое

Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое


Подводим итоги очередной недели для подписки Game Pass в нашей еженедельной сводке. Собрали информацию обо всем самом интересном, что произошло вокруг подписки за неделю — с 1 по 8 октября.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили 4 новые игры, при этом на Xbox One доступна только одна из них. Следующие проекты пополнили сервис:



Chivalry 2 (Xbox, PC)



Medieval Dynasty (Xbox Series X | S)



The Walking Dead: The Complete First Season (PC)



The Walking Dead: Season Two (PC)

Отметим, авторы Chivalry 2 уже отчитались об успешном запуске игры в подписке Game Pass.

Анонсы для Game Pass

Стал известен список игр на первую половину октября для Game Pass, он выглядит следующим образом:



Costume Quest (Xbox, xCloud) – 11 октября



Eville (Xbox, PC) – 11 октября



Dyson Sphere Program (PC) – 13 октября



Scorn (Xbox Series X | S, PC, xCloud) – 14 октября



A Plague Tale: Requiem (Xbox Series X | S, PC, xCloud) – 18 октября

Еще объявили о выходе игры The Legend of Tian Ding в Game Pass:



The Legend of Tian Ding — 31 октября

Анонсировали также две пробные 10-часовые версии игр EA для подписчиков Game Pass Ultimate:



NHL 23 — 11 октября



Need For Speed ​​Unbound — 29 ноября

Скоро удалят из Game Pass

Стало известно об играх, которые удалят из Game Pass в середине месяца — 15 октября:



Bloodroots (Xbox, PC, xCloud)



Echo Generation (Xbox, PC, xCloud)



Into The Pit (Xbox, PC, xCloud)



Ring of Pain (Xbox, PC, xCloud)



Sable (Xbox, PC, xCloud)



The Good Life (Xbox, PC, xCloud)

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По материалам: newxboxone

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