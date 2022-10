. Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое

Вадим Карасев





Подводим итоги очередной недели для подписки Game Pass в нашей еженедельной сводке. Собрали информацию обо всем самом интересном, что произошло вокруг подписки за неделю — с 1 по 8 октября.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили 4 новые игры, при этом на Xbox One доступна только одна из них. Следующие проекты пополнили сервис:

Chivalry 2 (Xbox, PC)Medieval Dynasty (Xbox Series X | S)The Walking Dead: The Complete First Season (PC)The Walking Dead: Season Two (PC)

Отметим, авторы Chivalry 2 уже отчитались об успешном запуске игры в подписке Game Pass.

Анонсы для Game Pass

Стал известен список игр на первую половину октября для Game Pass, он выглядит следующим образом:

Costume Quest (Xbox, xCloud) – 11 октябряEville (Xbox, PC) – 11 октябряDyson Sphere Program (PC) – 13 октябряScorn (Xbox Series X | S, PC, xCloud) – 14 октябряA Plague Tale: Requiem (Xbox Series X | S, PC, xCloud) – 18 октября

Еще объявили о выходе игры The Legend of Tian Ding в Game Pass:

The Legend of Tian Ding — 31 октября

Анонсировали также две пробные 10-часовые версии игр EA для подписчиков Game Pass Ultimate:

Скоро удалят из Game Pass

NHL 23 — 11 октябряNeed For Speed ​​Unbound — 29 ноября

Стало известно об играх, которые удалят из Game Pass в середине месяца — 15 октября:

Другие новости и материалы

Bloodroots (Xbox, PC, xCloud)Echo Generation (Xbox, PC, xCloud)Into The Pit (Xbox, PC, xCloud)Ring of Pain (Xbox, PC, xCloud)Sable (Xbox, PC, xCloud)The Good Life (Xbox, PC, xCloud)На Xbox теперь можно предустановить A Plague Tale: Requiem по Game PassВыпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срокBethesda выпустила для Xbox Series X | S динамический фон по Fallout и дает бонус игрокам с Game PassКоманда Xbox извиняет за большое количество интересных релизов в Game PassОбъявлена дата релиза Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Xbox и в Game PassПо Game Pass Ultimate можно забрать бесплатно набор за $14,99 для Assassin’s Creed Odyssey29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon