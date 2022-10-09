. Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением энергетики чисел и их влияния на нашу судьбу. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет править миром на этой неделе и как подобрать ключ к правильному взаимодействию с ним.

Стоит отметить, что первый день недели окажется особенным из-за зеркальной даты. Это очень важный день, причем не только для этой недели, но и для нашего будущего в целом, ведь он пройдет под управлением Единицы. О том, какое число будет править всеми остальными днями, вы можете узнать далее.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, какое число окажется у руля на этот раз, необходимо сложить вместе все даты недели, а затем прибавить к ним порядковый номер месяца. Октябрь — десятый по счету, поэтому получаем следующее:

(10+11+12+13+14+15+16)+10=101. Не забываем, что должно получиться число от 1 до 9, поэтому складываем цифры до тех пор, пока не получим результат, удовлетворяющий основному условию: 1+0+1=2.

Миром будет править Двойка, а это значит, что в цене будет самостоятельность. 11, 12, 13, 14, 15 и 16 октября не будут похожи на понедельник, который должен пройти под эгидой любви и дружбы. Все остальные дни будут требовать от нас самодостаточности. Если вам потянет на уединение, не пугайтесь. Это Двойка так будет стараться направлять вас по верному пути.

Советы нумерологов на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Боритесь с раздражительностью. Особенно опасно будет срываться на своих близких и друзей. Родные и близкие люди могут не простить вам необдуманных слов в свой адрес. Не срывайте злобу даже на незнакомых людей. Велик риск нажить себе злых и непримиримых врагов.

Не просите ни у кого помощи. Если близкий человек или коллега сами предложат помочь, можно рассмотреть их предложение. Если же вы попросите их о поддержке сами, они сделают это с неохотой, оказав медвежью услугу.

Энергетика Двойки всегда непостоянна. Именно поэтому со вторника по воскресенье лучше не планировать ничего на будущее. Скорее всего, ваши решения будут продиктованы эмоциями, а не здравым смыслом.

В эти дни важно посещать спортзал. Физические нагрузки помогут выплеснуть негативную энергию, накопленную на работе или где-то еще. К концу недели организм почувствует себя утомленным. На почве энергетической истощенности может возникнуть стресс. Поэтому физические нагрузки к выходным стоит снизить. Субботу и воскресенье лучше провести в приятной и спокойной обстановке.

Не предпринимайте спонтанных решений. Энергии на мгновенное осуществление задуманного может попросту не хватить. Сейчас надо максимально собраться и быть осторожнее в моменты принятия решений.

От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться. Можно заняться наукой, искусством, получением знаний. Распорядитесь своим временем правильно.

В осуществлении желаний в периоды правления Двойки помогает визуализация. Мысленно рисуйте результат своих действий, представляйте то, что хотите получить в течении недели. Тогда сила чисел поможет вам исполнить желание.

В этот период ваши планы должны быть позитивными. Нельзя желать кому-то боли или смерти, планировать месть или любых действия, приносящие вред людям. На такие намерения природа реагирует крайне негативно и практически моментально, так что ваши темные планы могут обернуться против вас.

Талисманы удачи на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Черный и голубой цвет в одежде. Черный цвет будет мощным талисманом для тех, кому нужно собраться с мыслями и успокоить дух, подавить неприятные воспоминания и эмоции. Голубой цвет поможет снять нервозность. Он окажется полезным для всех, кто постоянно пребывает во враждебной среде — среди неприятных людей, занимается сложной работой и вынужден выслушивать едкие комментарии в свой адрес.

Из талисманов можно отдать предпочтение успокаивающим камням типа аметиста, аквамарина, яшмы, хризопраза. От порчи и сглаза и в целом от злых людей уберечь себя вам помогут серебряные и мельхиоровые украшения.