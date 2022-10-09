. Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением энергетики чисел и их влияния на нашу судьбу. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет править миром на этой неделе и как подобрать ключ к правильному взаимодействию с ним.


Стоит отметить, что первый день недели окажется особенным из-за зеркальной даты. Это  очень важный день, причем не только для этой недели, но и для нашего будущего в целом, ведь он пройдет под управлением Единицы. О том, какое число будет править всеми остальными днями, вы можете узнать далее.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, какое число окажется у руля на этот раз, необходимо сложить вместе все даты недели, а затем прибавить к ним порядковый номер месяца. Октябрь — десятый по счету, поэтому получаем следующее:

(10+11+12+13+14+15+16)+10=101. Не забываем, что должно получиться число от 1 до 9, поэтому складываем цифры до тех пор, пока не получим результат, удовлетворяющий основному условию: 1+0+1=2.

Миром будет править Двойка, а это значит, что в цене будет самостоятельность. 11, 12, 13, 14, 15 и 16 октября не будут похожи на понедельник, который должен пройти под эгидой любви и дружбы. Все остальные дни будут требовать от нас самодостаточности. Если вам потянет на уединение, не пугайтесь. Это Двойка так будет стараться направлять вас по верному пути.


Советы нумерологов на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Боритесь с раздражительностью. Особенно опасно будет срываться на своих близких и друзей. Родные и близкие люди могут не простить вам необдуманных слов в свой адрес. Не срывайте злобу даже на незнакомых людей. Велик риск нажить себе злых и непримиримых врагов.

Не просите ни у кого помощи. Если близкий человек или коллега сами предложат помочь, можно рассмотреть их предложение. Если же вы попросите их о поддержке сами, они сделают это с неохотой, оказав медвежью услугу.

Энергетика Двойки всегда непостоянна. Именно поэтому со вторника по воскресенье лучше не планировать ничего на будущее. Скорее всего, ваши решения будут продиктованы эмоциями, а не здравым смыслом.

В эти дни важно посещать спортзал. Физические нагрузки помогут выплеснуть негативную энергию, накопленную на работе или где-то еще. К концу недели организм почувствует себя утомленным. На почве энергетической истощенности может возникнуть стресс. Поэтому физические нагрузки к выходным стоит снизить. Субботу и воскресенье лучше провести в приятной и спокойной обстановке.

Не предпринимайте спонтанных решений. Энергии на мгновенное осуществление задуманного может попросту не хватить. Сейчас надо максимально собраться и быть осторожнее в моменты принятия решений.


От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться. Можно заняться наукой, искусством, получением знаний. Распорядитесь своим временем правильно.

В осуществлении желаний в периоды правления Двойки помогает визуализация. Мысленно рисуйте результат своих действий, представляйте то, что хотите получить в течении недели. Тогда сила чисел поможет вам исполнить желание.

В этот период ваши планы должны быть позитивными. Нельзя желать кому-то боли или смерти, планировать месть или любых действия, приносящие вред людям. На такие намерения природа реагирует крайне негативно и практически моментально, так что ваши темные планы могут обернуться против вас.

Талисманы удачи на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Черный и голубой цвет в одежде. Черный цвет будет мощным талисманом для тех, кому нужно собраться с мыслями и успокоить дух, подавить неприятные воспоминания и эмоции. Голубой цвет поможет снять нервозность. Он окажется полезным для всех, кто постоянно пребывает во враждебной среде — среди неприятных людей, занимается сложной работой и вынужден выслушивать едкие комментарии в свой адрес.

Из талисманов можно отдать предпочтение успокаивающим камням типа аметиста, аквамарина, яшмы, хризопраза. От порчи и сглаза и в целом от злых людей уберечь себя вам помогут серебряные и мельхиоровые украшения.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00
Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября
С чем связана примета, запрещающая разбавлять чай водой
С чем связана примета, запрещающая разбавлять чай водой
Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин
Dead by Daylight будет доступна бесплатно на Xbox в Хэллоуин
Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру, больному раком: «Безноженька на паперти»
Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру, больному раком:
В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи
В США прокомментировали пуски баллистических ракет из Северной Кореи
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру

Топ на сегодня

День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери. Рохелио Герра из «Богатые тоже плачут»
Любовь к 14-летней, брак на две недели, посмертные обвинения дочери.
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и концерты
Никита Пресняков улетел в Америку, сорвав спектакли в театре и

Еще по теме

Нумерологический гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года