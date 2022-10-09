. От чего вам нужно срочно избавиться, чтобы обрести успех в работе и финансовой сфере

Вадим Карасев

Успех в бизнесе, работе и финансовой сфере критически важен для каждого из нас. Многие из нас не могут достичь его из-за наличия каких-то сдерживающих факторов и вредных привычек, убеждений. Эксперты рассказали, от чего вам нужно избавиться, чтобы стать богаче.

Вы всегда можете достичь успеха. Для этого нужно лишь запрограммировать правильно свое сознание. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как это можно сделать. Помните о том, что успех рождается в мыслях, а лишь потом обретает физическую форму. Чтобы помочь себе в самопрограммировании, избавьтесь от всего, что описано далее.

Чрезмерное внимание к прошлому или будущему

Если выбирать из двух зол, то лучше уж утонуть в мыслях о будущем, нежели копаться в прошлом и жить днем вчерашним. Мысли о прошлом почти всегда деструктивны. Даже если вы вспоминаете что-то хорошее, это все равно не дает вам возможности развиваться с той скоростью, с которой вы можете это делать. Ни в коем случае не накручивайте себя, вспоминая былые поражения и неудачи. Это блокирует путь к счастью.

Когда же человек излишне много времени мечтает и думает о завтрашнем дне, это мешает ему наслаждаться днем сегодняшним и текущим моментом, а счастье — это всегда то, что происходит именно сейчас. По этой причине важно сбалансировать свои мысли, уделяя немного времени самоанализу. Чуть больше времени планированию и большую его часть текущим проблемам.

Привычки, убивающие ваше здоровье

Максимально продуктивным и успешным может быть только здоровый и крепкий человеком. Это безоговорочная и бесспорная истина, которой многие пренебрегают. Старайтесь заниматься спортом, чтобы повышать уверенность в себе, которая очень нужна в бизнесе и в работе.

Также боритесь против вредных привычек, убивающих ваше здоровье — курения, страсти к горячительным напиткам, вредной еде. Все то, что хоть как-то вредит вашему здоровью, должно быть исключено из вашего образа жизни. Сюда же стоит отнести несоблюдение режима дня, которое тоже отрицательно воздействует на продуктивность.

Излишняя скромность

Скромность — не порок, но ровно до того момента, пока она не становится слишком назойливой. Человек, который в меру скромен, не наживает себе врагов и не выглядит инфантильным. Тот же, кто чрезмерно скромен, лишает себя амбиций и мотивации. Тут нужна полная гармония и соблюдение баланса. В противном случае финансовый успех начнет утекать сквозь пальцы.

Безответственность

Ни в коем случае нельзя винить в своих проблемах других людей или судьбу. Это самое простое, что можно сделать. Сбрасывание ответственности — это поступок слабых людей, которым никогда не стать богатыми, успешными и уважаемыми личностями. Быть ответственным человеком непросто, но это совершенно точно принесет вам свои дивиденды — если не сейчас, то в будущем.

Остановка в развитии

Люди с возрастом становятся менее продуктивными и мотивированными не из-за старения, а из-за того, что им всё меньше и меньше хочется получать новые знания и пробовать себя в новых направлениях. Остановка в развитии приводит к снижению жизненного тонуса и энергетики. Человек, который не заинтересован в получении новых знаний и опыта, лишен возможности стать более успешным. Мир динамичен и меняется каждый день, поэтому нужно ему соответствовать. Если делать только то, что умеешь, можно быть успешным только в краткосрочной перспективе.

Ожидание чуда

Вера в случайности и в чудеса непременно нужна всем и каждому, но если надеяться лишь на волю случая и благосклонность судьбы, это до добра вас не доведет. Финансовый успех и великие достижения в работу или бизнесе — это удел людей, который в самую первую очередь надеются на себя, а уже потом на других и в самую последнюю очередь на удачу. Недаром говорят, что если хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. Не ждите чуда, а формируйте его самостоятельно.

Желание всё контролировать

Многие люди одержимы тотальным контролем. Проблема в том, что контролировать абсолютно всё невозможно. Когда человек пытается контролировать каждый аспект своей жизни, он зря теряет время и энергию. Эксперты рекомендуют фокусироваться на том, что у вас получается делать лучше всего. Любая полезная, но слишком энергозатратная активность — это ошибка.

Прокрастинация

Каждый человек ленив. Ленятся все, но делают это по-разному. Кто-то работает больше с понедельника по четверг, чтобы в пятницу ничего не делать, а кто-то занимается бесполезными делами прямо посреди рабочего процесса. Прокрастинация — это когда мы откладываем решение задач на потом, уделяя внимание каким-то бесполезным занятиям. Например, кто-то листает ленту новостей в социальных сетях, либо играет в игры вместе работы. Это лишает вас продуктивности, ведь вы тратите драгоценное время и энергию попусту.